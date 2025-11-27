Netflix — это платформа, которая не даст заскучать. Ежедневно здесь появляются новые фильмы, сериалы, документальные фильмы и шоу на любой вкус, от громких хитов до новых имен.

А еще на платформе есть собственные игры, которые можно скачать на телефон, если хочется отвлечься от просмотра. Чтобы получить доступ ко всему этому, достаточно оформить подписку.

Сколько стоит подписка на Netflix и какие тарифы предлагает платформа, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Сколько стоит подписка на Netflix в месяц: обзор доступных тарифов

Стоимость подписки на Netflix зависит от того, какой тариф вы выберете. В частности, это определяется тем, сколько людей планируют пользоваться сервисом, хотите ли вы смотреть контент одновременно на нескольких устройствах, а также качеством изображения.

Сколько сейчас стоит подписка на Netflix в Украине на разных тарифах:

Базовый. Позволяет смотреть фильмы и сериалы в HD-качестве только на одном устройстве. Контент можно загрузить также только на один гаджет. Стоит 4,99 евро в месяц.

Позволяет смотреть фильмы и сериалы в HD-качестве только на одном устройстве. Контент можно загрузить также только на один гаджет. Стандартный тариф. Дает возможность смотреть видео в Full HD одновременно на двух устройствах, а также загружать контент на два гаджета. Цена 7,49 евро в месяц.

Дает возможность смотреть видео в Full HD одновременно на двух устройствах, а также загружать контент на два гаджета. Премиум тариф открывает доступ к Ultra HD-качеству (4K), возможности просмотра на четырех устройствах одновременно и загрузки на шести. К тому же, в этом тарифе есть объемное аудио. Таким образом, вы сможете ощутить эффекты, как в кинотеатре, даже без спецтехники. Стоимость 9,99 евро в месяц.

К стандартному и премиум-тарифам можно добавить еще одну опцию — гостевые подписки стоимостью 2,99 евро в месяц за каждую. Такой формат позволяет пользователям расширить доступ к сервису, не переходя на более дорогие планы, и гибко настроить возможности учетной записи под свои нужды.

Учетная запись привязывается к указанной электронной почте. Именно на нее будут приходить все сообщения, связанные с оплатой подписки, а также другие официальные письма от сервиса. Если согласитесь получать обновления, то на этот же адрес будут приходить рекомендации, новости о новых фильмах и сериалах.

Источник : Netflix

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.