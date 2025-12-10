Магнитные бури в январе 2025: дни, которые могут повлиять на самочувствие
В январе 2025 года ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, что может отразиться на самочувствии большинства людей.
Предварительные прогнозы Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) свидетельствуют, что в первый месяц года Землю накроют несколько мощных магнитных бурь.
Факты ICTV выяснили, когда именно возможны магнитные бури в январе 2025 года и как уменьшить их влияние на организм.
Магнитные бури в январе 2025 года
По данным Space Weather Prediction Center (SWPC) – официального центра прогнозирования космической погоды NOAA – сильная магнитная буря (уровень G3) возможна 5 января.
Согласно 45-дневному прогнозу геомагнитного индекса Ap от USAF/NOAA, средняя магнитная буря (G2) накроет Землю 6 января. Также незначительные повышения активности ожидаются в следующие дни: 4, 20, 21, 22 января.
В эти периоды люди, чувствительные к изменениям атмосферного давления или солнечной активности, могут испытывать дискомфорт, головную боль, раздражительность, слабость и сонливость.
Для остальной части января прогнозируется спокойный фон. Официальные 27-дневные и 3-дневные прогнозы NOAA обновляются в реальном времени, поэтому перед каждым периодом повышенной активности стоит проверять актуальные данные на сайте swpc.noaa.gov.
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
Во время магнитных бурь стоит особенно внимательно относиться к своему самочувствию, ведь организм может реагировать усталостью, головными болями или перепадами настроения.
Прежде всего важно соблюдать режим сна и не перегружать организм. Пейте достаточно воды, поскольку обезвоживание усиливает головную боль и усталость. Старайтесь ограничить кофе, алкоголь и тяжелую пищу, чтобы избежать лишней нагрузки на сердечно-сосудистую систему.
Полезно добавить легкие упражнения или спокойные прогулки на свежем воздухе, которые улучшают кровообращение и снижают напряжение. Если симптомы становятся интенсивными или необычными, стоит проконсультироваться с врачом, чтобы исключить другие причины ухудшения состояния.