Растущая Луна в январе 2025 года принесет период активизации сил и мотивации. Астрологи отмечают, что именно эта фаза спутника Земли является лучшей для новых шагов, смелых решений и расширения планов.

В январе 2025 года Луна дважды войдет в фазу роста, поэтому важно знать, как именно провести эти периоды.

Когда будет растущая Луна в январе 2026 года

Растущая фаза продлится с 1 по 2 января, после чего наступит полнолуние. Уже 18 января образуется новолуние, а с 19 по 31 января Луна снова будет расти.

Первая четверть придется на 26 января.

Растущая Луна в январе 2026 года – что можно и что нельзя делать

1 января — день обучения и усвоения новой информации. Также лучшее время, чтобы вносить коррективы в работу и бизнес.

2 января — в этот день можно смело начинать новые дела, также удачное время для совершенствования своих способностей и занятий различными хобби.

19 января — день творческих замыслов, планов и проектов на будущее. Рекомендуется провести время в спокойствии, анализируя свое прошлое и планируя будущее.

20 января — в этот день нужно быть щедрым и не скупиться на подарки, добрые дела и положительные эмоции.

21 января — день активной работы с негативными мыслями и эмоциями. Нужно контролировать их или трансформировать в позитивные намерения. Можно смело начинать новые дела.

22 января — в этот день могут возникать конфликты, и человеку, имеющему твердую позицию, нужно будет отстаивать свою точку зрения. Не поддавайтесь соблазнам и не перегружайте организм.

23 января — хороший день для построения творческих замыслов и плохой – для начала дел. Лучше больше планировать и выполнять только незначительные, рутинные дела.

24 января — благоприятный день для научной и исследовательской работы, умственных занятий и духовных практик.

25 января — в этот день лучше промолчать, чем солгать, сказать грубое слово или пожелать кому-либо плохого. Следите за своей речью и избегайте ругательств.

26 января — хороший день для поездок, путешествий, командировок и переездов. Удача улыбнется тем, кто готов рисковать.

27 января — в этот день возможны беспричинные тревоги, страхи, опасения и грустные мысли. Важно контролировать свои эмоции и чувства, даже если вас будут провоцировать на конфликт.

28 января — в этот день лучше направлять энергию не на тяжелую физическую работу, а на труд на благо семьи. Можно начинать новые дела, особенно долгосрочные проекты.

29 января — этот день ни в коем случае не стоит проводить пассивно. Можно работать физически или умственно — энергии будет достаточно.

30 января — прислушайтесь к своей интуиции и посвятите время медитации. Не проявляйте жалость и зависть.

31 января — в этот день нежелательно что-либо начинать. Лучше не рваться вперед, а оглянуться назад.

