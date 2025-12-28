Знаменитая французская актриса Бриджит Бардо умерла. На момент смерти ей было 91 год.

О смерти сообщило французское издание Le Figaro.

Умерла Бриджит Бардо

28 декабря 2025 года умерла Брижит Бардо – легендарная актриса и одна из самых влиятельных фигур французского кинематографа XX века, известная как секс-символ.

Она ушла из жизни во Франции, оставив после себя не только десятки культовых ролей, но и богатое, противоречивое, но значимое наследие для европейской культуры.

Бриджит Бардо: что о ней известно

Брижит Бардо завершила карьеру в кино в 1973 году, уйдя на пенсию.

За ее плечами 46 фильмов. Среди ее работ — лента Колено Троусс-Хемис под руководством Нины Компанез, а также культовый фильм Замечательная идиотка.

В 2010 году в Музее лет Трент в Булонь-Бийанкур ей была посвящена большая выставка, кураторы которой Анри-Жан Серват и Тристан Дюваль расширили экспозицию, привлекая не только поклонников ее поколения, но и молодежь.

Особенно популярны разделы, посвященные ее активизму и борьбе за защиту животных, включая кампании против уничтожения детенышей тюленей.

Бардо также начала певческую карьеру после событий 1968 года в Париже, сотрудничая с Сержем Генсбуром.

Она оставила выдающийся след в истории французского кино, не боясь провокационных ролей и формируя собственное уникальное наследие, которое оценено в полной мере только спустя годы после завершения его карьеры.

