Март для садоводов и огородников – это начало насыщенного сезона, когда подготовительные работы постепенно переходят в массовые посевы и пересадку растений.

С увеличением светового дня и потеплением именно в марте большинство овощных культур высевают на рассаду, активно работают в теплицах, высаживают многолетники и планируют первые работы в открытом грунте – с учетом погодных условий.

Этот месяц считается ключевым для формирования будущего урожая: закладывается рассада, проводится обрезка плодовых деревьев, высаживаются ягодные кусты и декоративные культуры.

Чтобы правильно спланировать работы и выбрать оптимальные дни для посадки, предлагаем месячный посевной календарь на март 2026 года от Фактов ICTV.

Посевной календарь на март 2026 года – благоприятные дни для посадки

В марте стоит ориентироваться на благоприятные периоды лунного цикла, ведь именно в эти дни растения лучше приживаются, активнее развивают корневую систему и легче переносят пересадку.

Благоприятными датами для посевов, посадки и работы с растениями в марте 2026 года будут 5-14, 17, 21, 22 и 25-27 марта.

В эти дни можно сеять рассаду овощных культур, пересаживать растения, работать с цветами, сажать луковичные и ухаживать за плодовыми и ягодными культурами.

Что и когда сеять в марте 2026

Март подходит для посева широкого спектра культур — как овощных, так и декоративных. Ориентируясь на благоприятные дни, можно запланировать следующие работы:

Томаты (помидоры), физалис — 21, 22, 25-27 марта;

Перец (сладкий и горький), баклажаны – 21, 22, 25-27 марта;

Огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни – 21, 22, 25-27 марта;

Бобовые (горох, фасоль, бобы и т.д.) – 5, 6, 7-14, 17 марта;

Капуста (разные виды) – 21, 22, 25-27 марта;

Лук на зелень, укроп, салат, шпинат, артишок, петрушка и другая зелень – 21, 22, 25-27 марта;

Корнеплоды (свекла, морковь, редис, редька, дайкон), лук на репку, чеснок, картофель – 5, 6, 7-14, 17 марта;

Ягодные кусты и плодовые деревья – 21, 22, 25-27 марта;

Однолетние и многолетние цветы, комнатные растения – 21, 22, 25-27 марта;

Луковичные, клубневые и клубнелуковичные культуры – 5, 6, 7-14, 17 марта.

Также в марте уместно готовить почву для высадки рассады, проводить санитарную обрезку деревьев и кустарников и проверять качество посадочного материала.

Посевной календарь на март 2026 года – неблагоприятные дни для посадки

Есть периоды, когда лучше воздержаться от любых посевов, пересадок и активного вмешательства в корневую систему растений.

Неблагоприятными днями в марте 2026 года являются 3, 15, 16 и 18-20 марта.

В эти даты стоит сосредоточиться на подготовительных работах: планировании посадок, подготовке инвентаря, почвосмесей, теплиц и парников, не нарушая развитие растений.

