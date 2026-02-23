После долгих месяцев холодной и серой погоды март приносит то самое ощущение легкости и обновления, которого так не хватало. Весна 2026 года в маникюре — это тепло, свет и мягкие эмоции. Дизайны становятся нежнее, цвета светлее, а детали более продуманными, но не перегруженными.

Какой сделать маникюр на 8 марта и об основных праздничных тенденциях, читайте в нашем материале.

Маникюр на 8 марта 2026 года: модные тенденции

Март — идеальный момент, чтобы заменить темные зимние оттенки на пастель, полупрозрачные текстуры и женственные акценты. Именно такие дизайны будут доминировать в преддверии 8 марта.

Дизайн омбре

Среди популярных идей маникюра на 8 марта — омбре. Мягкое омбре остается одним из самых популярных вариантов весеннего маникюра 2026 года. Особенно актуально сочетание молочного и нежно-розового оттенков. Плавный переход цвета выглядит очень деликатно и создает мечтательное настроение — идеально для мартовских праздников.

Минималистичный маникюр

Минимализм никуда не исчезает. В тренде дизайнов маникюра на 8 марта — нюдовая или молочная база, тонкие линии, едва заметные акценты, микродекор. Такой маникюр выглядит дорого, аккуратно и подходит как для праздников, так и для повседневного образа.

Дизайн ногтей с цветами

Весна без цветов — не весна. В марте 2026 года популярны цветочные дизайны с нюдовой основой: мелкие бутоны, веточки, минималистичные рисунки. Они добавляют легкости, женственности и создают то самое праздничное настроение к 8 марта.

Маникюр с втиркой

Пастельный голубой с перламутровой втиркой – трендовый маникюр на 8 марта 2026 года. Такой маникюр ассоциируется с ясным небом и первыми теплыми днями. Он выглядит светло, чисто и очень по-весеннему, особенно в сочетании с короткой или средней длиной ногтей.

Розовый маникюр с блеском

Нежный розовый с деликатным блеском — беспроигрышный вариант для марта. В 2026 году в моде приглушенные, “припыленные” оттенки розового, которые выглядят сдержанно, но очень элегантно. Блеск добавляет романтики, не перегружая дизайн.

Французский маникюр

Френч остается актуальным дизайном маникюра на 8 марта 2026 года. Самый модный вариант — молочная или нюдовая база с глянцевым финишем и классическими или мягко закругленными белыми кончиками. Такой маникюр выглядит ухоженно, естественно и подходит для любого события.

