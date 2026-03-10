По предварительным оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), магнитные бури в апреле 2026 года в основном будут слабыми.

Большинство дней второго месяца весны пройдут со стабильной магнитосферой, однако метеочувствительные люди могут почувствовать влияние даже незначительных колебаний.

Когда ожидаются магнитные бури в апреле 2026 года, какие даты геомагнитной активности прогнозируют астрономы и как уменьшить влияние возмущений на организм – рассказываем подробно.

Магнитные бури в апреле 2026 года

По прогнозам Space Weather Prediction Center (SWPC) – официального центра прогнозирования космической погоды NOAA – календарь магнитных бурь на апрель 2026 года будет содержать только периоды слабой активности уровня G1.

Наиболее вероятные даты магнитных бурь в апреле 2026 года:

3-5 апреля – короткий период повышенной геомагнитной активности;

– короткий период повышенной геомагнитной активности; 9-11 апреля – возможны слабые геомагнитные бури в апреле 2026 года;

– возможны слабые геомагнитные бури в апреле 2026 года; 17-18 апреля – еще один период возмущения магнитного поля;

– еще один период возмущения магнитного поля; 22-23 апреля – незначительные колебания магнитосферы.

В остальные дни магнитные бури в апреле 2026 года маловероятны, а магнитосфера Земли будет оставаться относительно стабильной.

В то же время стоит учитывать, что прогнозы космической погоды NOAA — в частности 3-дневные и 27-дневные — регулярно обновляются. Поэтому перед периодами повышенной солнечной активности стоит проверять актуальные данные на сайте swpc.noaa.gov.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи советуют соблюдать несколько простых правил, которые помогут организму легче адаптироваться к изменениям.

Прежде всего важно соблюдать режим сна, избегать переутомления и сильных эмоциональных нагрузок. Также рекомендуют пить достаточно воды, чтобы поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

В такие дни стоит ограничить кофе, алкоголь и тяжелую пищу, ведь они могут усиливать головную боль или общую слабость.

Полезными будут спокойные прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность и полноценный отдых. Если же самочувствие заметно ухудшается или появляются необычные симптомы, медики советуют обратиться к врачу.

