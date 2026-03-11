Апрель для садоводов и огородников – один из самых активных месяцев сезона. Именно в этот период начинаются массовые посевы в открытом грунте, высаживают ранние овощные культуры, ухаживают за плодовыми деревьями и активно работают с рассадой.

С наступлением более стабильного тепла в апреле на огородах появляются первые всходы холодостойких культур, а в теплицах и парниках продолжают высаживать овощи для будущего урожая. Также именно в этом месяце проводят обрезку деревьев, подкормку растений и подготовку почвы к основным посадкам.

Чтобы правильно распределить работы в саду и на огороде, стоит ориентироваться на фазы Луны. Факты ICTV подготовили лунный посевной календарь на апрель 2026 года с перечнем благоприятных и неблагоприятных дней.

Посевной календарь на апрель 2026 года – благоприятные дни для посадки

По лунному календарю в апреле есть несколько периодов, когда растения лучше укореняются, быстрее всходят и легче переносят пересадку.

Благоприятными днями для посева, посадки и работы с растениями в апреле 2026 года будут 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23, 29 и 30 апреля.

В эти даты рекомендуют сеять семена овощей и зелени, высаживать рассаду, сажать плодовые деревья и ягодные кусты, а также работать с декоративными культурами.

Что и когда сеять в апреле 2026

Апрель подходит для посева многих культур в открытый грунт или теплицы. Ориентируясь на благоприятные дни, можно запланировать следующие работы:

Томаты (помидоры), физалис – 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;

Перец (сладкий и горький), баклажаны – 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;

Огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни – 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;

Бобовые (горох, фасоль, бобы) – 1, 3-10, 13-15 апреля;

Капуста (белокочанная, цветная, брокколи, пекинская) – 3-10, 13-15, 19 апреля;

Лук на зелень, салат, шпинат, укроп, петрушка, другая зелень – 1, 3-10, 13-15, 19, 22, 23 апреля;

Корнеплоды (морковь, свекла, редис, редька, дайкон), лук на репку, чеснок, картофель – 1, 3-10, 13-15 апреля;

Плодовые деревья и ягодные кусты – 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;

Однолетние и многолетние цветы, комнатные растения – 13-15, 19, 22, 23, 29, 30 апреля;

Луковичные и клубневые культуры (тюльпаны, гладиолусы, георгины) – 1, 3-10, 13-15 апреля.

Также в апреле активно проводят рыхление почвы, мульчирование грядок, внесение удобрений, борьбу с вредителями и подготовку участков к высадке теплолюбивых культур.

Посевной календарь на апрель 2026 года – неблагоприятные дни для посадки

Есть во втором месяце весны и периоды, когда лучше отложить посевы и пересадку растений, поскольку они могут хуже приживаться или медленнее развиваться.

Неблагоприятными днями в апреле 2026 года являются 2, 11, 12 и 16-18 апреля.

В эти даты рекомендуют воздержаться от посадки и пересадки культур. Зато можно выполнять подготовительные работы: планировать посадки, ремонтировать инвентарь, готовить почвосмеси, проветривать теплицы или заниматься уборкой на участке.

