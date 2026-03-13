Ежегодно в Украине весной традиционно переводили часы на летнее время. Однако летом 2024 года парламент решил отказаться от этой практики и оставить на территории страны только зимнее время, которое планировали назвать единым киевским. Причиной называли заботу о здоровье граждан и экономическую целесообразность.

Когда переводят часы на летнее время в 2026 году, читайте в нашем материале.

Когда переводят часы на летнее время в Украине

Отношение общества к этому изменению было неоднозначным. Предполагалось, что президент Владимир Зеленский должен был подписать документ, который окончательно отменял бы двукратный перевод стрелок, но подпись так и не появилась.

Сейчас порядок перехода на летнее и зимнее время определяет постановление Кабинета Министров №509. Согласно ему, дата, когда переводить часы на летнее время в 2026 году, приходится на конец марта.

Зимнее время начинается в последнее воскресенье октября, когда стрелки возвращают назад.

Перевод часов на летнее время в 2026 году состоится 29 марта в 03:00 по местному времени. Большинство современных гаджетов сделают это автоматически, а вот механические часы придется перевести вручную.

Стоит отметить, что такая практика не уникальна для Украины — во многих европейских странах стрелки также переводят дважды в год.

