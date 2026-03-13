Вышел второй выпуск 17 сезона кулинарного шоу МастерШеф. После отборочных испытаний судьи определили 20 аматоров, которые будут сражаться за победу в новом сезоне. Кто они и чем занимаются – далее в материале.

Участники МастерШеф-17

У участников есть разный опыт и они представляют разные профессии — среди них медики, военные, блогеры, предприниматели и творческие люди.

Анна Субботина

43-летняя домохозяйка из Славянска. Воспитывает двоих детей и занимается зооволонтерством. Особенно любит работать с тестом и называет кулинарию способом развития и самореализации.

Денис Свирский

50-летний флеболог из Киева и Черновцов. Много лет работает в медицине, но кулинарию считает своим большим пристрастием и творческим хобби.

Карина Рябцева

28-летняя старшая медицинская сестра из Днепра. Для нее кухня – это способ отдохнуть, провести время с семьей и подарить близким заботу через еду.

— Кулинария для меня, это не всегда о еде, это о релаксе для моей души, тепле и семейных ценностях, поддержке и заботе. Готовлю для своих самых родных и, воплощая в жизнь мечту, попала на проект, чтобы проверить на что я действительно способна, когда делаю то, что люблю, – говорит Карина.

Андрей Хромов

52-летний менеджер по оптовым продажам из Черновцов. Готовит для друзей и родных и решил попробовать себя в шоу, чтобы получить новый опыт.

Андрей Снегирь

20-летний контент-мейкер и фудблогер из Черновцов. Работает в сфере рекламы и создает гастрономический контент, а участие в шоу рассматривает как новый вызов.

Виталий Егоров

41-летний военный из Павлограда, недавно списанный со службы. Любит соревнования и стремится проявить себя в кулинарии.

Оксана Оэрке

48-летняя участница, которая сейчас живет на Кипре и занимается сыроварением. Она популяризирует украинскую кухню за границей и хочет продемонстрировать свои умения на проекте.

— Занимаюсь на Кипре домашним хозяйством и сыроварением. Проповедую украинскую культуру и кухню. Обожаю Украину!, – говорит Оксана.

Алина Кузьменко

39-летняя домохозяйка из Ични. По образованию медик, но большую часть жизни посвятила кулинарии и выпечке.

Женщина счастливая жена и мама двоих детей. Именно дети вдохновили ее взять участие в МастерШеф-17.

Мария Мияке

34-летняя стилистка, модель и туристический гид, которая живет в Йокогаме. В блюдах объединяет украинские и японские кулинарные традиции.

– Я не ищу идеальный вкус – я создаю свой. Между Украиной и Японией я нашла другой мир – на тарелке. Мои блюда не кричат. Они говорят тихо… Но запоминаются навсегда. MasterChef пора услышать мой голос, – говорит девушка.

Артур Кондра

27-летний специалист в области разработки компьютерных игр из Новояворовска. Любит экспериментировать со вкусами и подходит к кухне как к творческому процессу.

Полина Колодинская

24-летний директор по маркетингу из Киева. Работает с гастрономическими проектами и решила проверить собственные кулинарные способности.

Ольга Ковалиско

23-летняя блогерша из Львова. Увлекается выпечкой и стремится расширить свои кулинарные навыки.

— Сейчас я на МастерШеф, и надеюсь, что здесь смогу показать не только свои навыки приготовления десертов, но и научиться чему-то новому, ведь, как и в любом деле, всегда есть куда расти!, – говорит Ольга.

Валерия Смешко

24-летняя фитнес-тренер из Бердянска, которая сейчас живет в Киеве. В кулинарии делает акцент на здоровом питании.

Елена Диченко

39-летняя ресторатор и волонтер из Львова. Обладает большим опытом в ресторанном бизнесе и активно занимается благотворительностью.

Никита Сновида

21-летний молодежный работник из города Самар. Любит творчество и эксперименты, реализуемые и на кухне.

С детства ему нравились разные направления — от народных танцев и каратэ до рисования и коллекционирования. Конкретно кулинария стала тем местом, где все эти творческие нити сошлись в одну.

Юлия Науменко

37-летняя предпринимательница из Одессы. Она развивает проекты по здоровому питанию и сети доставки полезных блюд.

Игорь Зарудный

24-летний администратор из Киева. Увлекается кулинарией с детства и стремится развиваться в этой сфере.

— Я с самого детства любил готовить, поэтому сейчас это и есть моя мотивация для участия в МастерШеф, – признается Игорь.

Вячеслав Чернявский

50-летний главный сержант взвода из Запорожской области. Участие в шоу рассматривает как возможность открыть новую сторону своей жизни.

Александр Славинский

40-летний консультант по кофейному гостеприимству из Киева. Экспериментирует со вкусами и создает гастрономические сочетания кофе.

Он любит разные эксперименты со вкусами, сочетать продукты, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, и создает новые ощущения.

Инна Костюченко

35-летняя предпринимательница из Киева, которая развивает собственные творческие и гастрономические проекты – театр, бар и фестиваль.

– Мне важно не просто делать – а поражать. Приготовление для меня – отдельная форма творчества и медитации, – говорит Инна Костюченко.

Все они будут соревноваться в новом сезоне за победу и шанс доказать, что именно их кулинарные навыки достойны звания лучшего кулинара-любителя страны.

