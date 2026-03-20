Апрель 2026 года принесет не только настоящее весеннее тепло, но и важные изменения лунных фаз. Астрологи считают, что они могут влиять на эмоциональное состояние, работоспособность и даже успешность в делах.

Именно поэтому многие люди ориентируются на лунный календарь, чтобы выбрать удачное время для новых начинаний, важных решений или путешествий.

Факты ICTV подготовили лунный календарь на апрель 2026 года, чтобы вы могли заранее узнать о благоприятных и неблагоприятных днях месяца.

Фазы Луны в апреле 2026 года

1 апреля – Луна растет.

2 апреля – полная Луна.

3-16 апреля – убывающая Луна.

17 апреля – новолуние.

18-30 апреля – растущая Луна.

Лунный календарь на апрель 2026 – благоприятные дни

В этом месяце стоит обратить внимание на такие дни – 4, 8, 9, 19, 23, 27 апреля.

4 апреля – день энергии, вдохновения и активного общения. Благоприятно заниматься творчеством, искусством, знакомиться с новыми людьми и планировать путешествия.

8 апреля – один из лучших дней для активных действий и больших планов. Подходит для карьерных шагов, решения финансовых вопросов и коллективной работы.

9 апреля – сильный энергетический день. Благоприятен для новых дел, профессионального развития, переговоров и важных встреч.

19 апреля – день начала реализации планов после новолуния. Удачное время для запуска новых проектов, обучения и творческих идей.

23 апреля – день интуиции и умственной деятельности. Хорошо подходит для научной работы, обучения, духовных практик и творческих занятий.

27 апреля – благоприятный день для семейных дел и долгосрочных проектов. Удачное время для бизнеса, особенно семейного, и заложения основ новых дел.

Благоприятные дни для различных дел по лунному календарю на апрель 2026 года

Для путешествий: 4, 7, 9, 19, 23, 27, 30.

Для новых начинаний: 8, 9, 18, 19, 23, 27.

Для финансовых или юридических дел: 8, 9, 21, 23, 27.

Для творчества и спорта: 4, 8, 9, 19, 23, 27, 30.

Для взаимоотношений (деловых и романтических): 4, 9, 19, 23, 27.

Для похода к врачу: 4, 8, 11, 23.

Неблагоприятные дни в апреле 2026 года

В апреле неблагоприятными по лунному календарю будут 2, 11, 17, 20, 22, 26, 29 числа.

В эти дни стоит избегать конфликтов, новых начинаний и принятия важных решений. Астрологи советуют не поддаваться эмоциональным импульсам и не реагировать резко на провокации, ведь возрастает риск недоразумений и ошибок.

Лучше посвятить это время завершению текущих дел, отдыху, восстановлению сил и внутреннему балансу.

