В апреле 2026 года будет два периода растущей Луны. Это время, когда энергия постепенно нарастает, поэтому многие используют эти дни для планирования, запуска новых дел и работы над собой.

Фаза растущей Луны символизирует движение вперед, накопление сил и внутренние изменения. В этот период легче формировать новые привычки, пересматривать цели, начинать проекты или постепенно воплощать задуманные планы.

Факты ICTV рассказывают, когда будет растущая Луна в апреле 2026 года и что можно и не стоит делать в эти дни.

Когда будет растущая Луна в апреле 2026 года

Первый период растущей Луны в апреле 2026 года будет очень коротким и придется на первый день второго месяца весны – это завершающий день фазы роста перед полнолунием.

Второй период начнется после новолуния 17 апреля в 14:52 и продлится с 18 по 30 апреля. Первая четверть Луны наступит 24 апреля в 5:32.

Именно эти дни традиционно считаются благоприятными для новых начинаний, планирования будущего и активных действий.

Растущая Луна в апреле 2026 года – что можно и что нельзя делать

1 апреля – день поиска внутренних ответов и духовного развития. Хорошо заниматься самосовершенствованием, развивать способности и уделять время любимым делам. Благоприятно начинать новые проекты. В то же время стоит беречь глаза и по возможности меньше работать за компьютером.

18 апреля – спокойный день для планирования будущих дел. Стоит обдумать новые идеи, определить цели на ближайшее время и не перегружать себя физически.

19 апреля – благоприятное время для начала реализации замыслов. Хорошо запускать новые проекты, работать над долгосрочными планами и проявлять инициативу.

20 апреля – день активности и внутренней энергии. Полезно заниматься спортом, работать над собой или избавляться от вредных привычек.

21 апреля – время для обучения и поиска новой информации. Стоит посвятить день размышлениям, самоанализу и общению с близкими.

22 апреля – день, когда стоит осторожно относиться к новым предложениям и знакомствам. Лучше сосредоточиться на планировании и выполнении повседневных дел.

23 апреля – благоприятный день для творчества, интеллектуальной работы и духовных практик. В это время может усиливаться интуиция.

24 апреля – переход между фазами Луны. В такие дни возможны эмоциональные колебания, поэтому важно контролировать слова и избегать конфликтов.

25 апреля – день внутренних перемен и переосмысления. Благоприятное время для поездок, новых идей и начала дел, требующих решительности.

26 апреля – непростой день, когда могут появляться сомнения или тревожные мысли. Лучше не начинать важных дел и избегать поспешных решений.

27 апреля – хорошее время для семейных дел, укрепления отношений и долгосрочных проектов. Можно начинать новые дела, особенно связанные с семьей или домом.

28 апреля – один из самых энергичных дней периода. Хорошо заниматься активной деятельностью, спортом или важными рабочими вопросами.

29 апреля – день интуиции и внутренних размышлений. Стоит уменьшить нагрузку и посвятить время спокойным занятиям.

30 апреля – время анализа и коррекции планов. Лучше не начинать новых дел, а пересмотреть уже сделанное и подготовиться к следующему этапу.

В целом период растущей Луны в апреле 2026 года благоприятен для новых начинаний, развития идей и постепенного движения вперед. В это время важно прислушиваться к себе, планировать будущее и действовать обдуманно.

