Май – это период, когда огород и сад входят в фазу активного роста. Сейчас высаживают большинство теплолюбивых культур в открытый грунт, формируют грядки и закладывают основу будущего урожая.

Температура в последний месяц весны стабилизируется, поэтому рассаду переносят из теплиц на участки, высевают огурцы, кабачки, кукурузу, фасоль.

В то же время идет уход за плодовыми деревьями: их подкармливают, возделывают от вредителей и контролируют завязь. Это также время активных поливов, ведь растения быстро набирают зеленую массу.

Чтобы работы были максимально эффективными, следует ориентироваться на фазы Луны. Факты ICTV подготовили лунный посевной календарь на май 2026 года с перечнем благоприятных и неблагоприятных дней.

Посевной календарь на май 2026 года – благоприятные дни для посадки

В мае несколько периодов, когда растения лучше приживаются, активно растут и быстрее формируют урожай.

Благоприятными днями для посева, посадки и работы с растениями в последний весенний месяц 2026 будут 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 мая.

В эти даты лучше высевать овощи, высаживать рассаду, работать с цветами, а также сажать деревья и кустарники.

Что и когда сеять в мае 2026

Май – ключевой месяц для большинства культур открытого грунта. Именно сейчас следует планировать основные посевы:

Томаты (помидоры), физалис – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 мая;

Перец, баклажаны – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 мая;

Огурцы, кабачки, тыква, патиссоны, арбузы, дыни – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 мая;

Кукуруза – 2-7, 11, 12, 20, 21 мая;

Бобовые (фасоль, горох) – 2-7, 11, 12, 20, 21 мая;

Капуста – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 мая;

Зелень (укроп, петрушка, салат, шпинат) – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 мая;

Корнеплоды (свекла, морковь, редис) – 2-7, 11, 12 мая;

Картофель – 2-7, 11, 12 мая;

Плодовые деревья, ягодные кусты – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 мая;

Цветы (однолетние и многолетние) – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 мая.

Кроме посевов, в мае важно регулярно поливать растения, разрыхлять почву после дождей, мульчировать грядки, устанавливать опоры для томатов и огурцов и проводить профилактические обработки от вредителей.

Посевной календарь на май 2026 года – неблагоприятные дни для посадки

В мае есть дни, когда лучше не производить посевные работы, поскольку растения могут хуже приживаться.

Неблагоприятными днями в мае 2026 года считаются 8-10 и 15-17 числа.

В этот период следует сосредоточиться на уходе: прополке, подготовке грунта, внесении удобрений, поливе или планировании дальнейших работ на участке.

Связанные темы:

