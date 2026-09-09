Осень – один из самых сложных сезонов для формирования гардероба. Утром может быть прохладно, днем ​​температура заметно повышается, а к вечеру снова становится холодно.

Поэтому красивого образа недостаточно. Одежда должна быть комфортной и помогать адаптироваться к перепадам температуры.

Стилистка Галина Денисюк эксклюзивно для Фактов ICTV рассказала, какие вещи следует добавить к осеннему гардеробу, что лучше оставить для другой погоды и как одеваться, чтобы не мерзнуть и не перегреваться.

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Главное правило осени 2026: многослойность

По словам стилистки, осенью не стоит сразу переходить к максимально теплой верхней одежде. Значительно практичнее составлять образ из нескольких слоев, которые можно снимать или добавлять в течение дня.

— Осенью я всегда советую делать ставку на многослойность. Футболка или лонгслив, рубашка или кардиган, а сверху жакет, тренч или легкая куртка. Так гораздо проще реагировать на изменение температуры в течение дня, – объясняет Галина Денисюк.

При этом слои не должны быть слишком большими. Лучше совмещать несколько более тонких вещей, чем одевать один очень теплый свитер, в котором на улице комфортно, а в помещении становится жарко.

Что следует носить осенью 2026

Базой осеннего гардероба стилистка называет лонгсливы, рубашки, тонкий трикотаж, кардиганы и жакеты. Они легко комбинируются между собой и позволяют создавать образы для разной температуры.

Не стоит забывать о тренчах, легких куртках и пальто. Для сухой теплой осени подойдут жакеты и тренчи, а с понижением температуры их можно заменять на более плотную верхнюю одежду.

— Я бы советовала не покупать много трендовых вещей только потому, что они сейчас популярны. Гораздо важнее иметь несколько хороших позиций, которые можно комбинировать между собой. Тогда даже небольшой гардероб будет работать каждый день, – говорит стилистка.

Для низа актуальными остаются прямые и широкие джинсы, классические брюки, юбки миди. Осенью особенно практичной становится закрытая обувь: лоферы, кроссовки, ботинки и сапоги.

Как сохранить терморегуляцию осенью 2026

Одна из самых распространенных осенних ошибок – ориентироваться только на толщину вещи. На самом деле чувство комфорта в значительной степени зависит от материала и возможности регулировать количество слоев.

— Теплая вещь необязательно должна быть слишком толстой. Важно обращать внимание на состав ткани и на то, как она себя ведет в течение дня. Если вы активно двигаетесь, пользуетесь общественным транспортом или постоянно заходите с улицы в помещение, возможность быстро снять один слой очень важна, – говорит Галина Денисюк.

Для прохладной погоды можно выбирать вещи с шерстью и другими материалами, хорошо удерживающими тепло. В то же время одежда, непосредственно контактирующая с кожей, должна быть комфортной и не создавать ощущения перегрева.

Что осенью 2026 лучше не одевать

Стилистка советует более осторожно относиться к образам, в которых верх и низ не соответствуют погоде. К примеру, очень теплый свитер в сочетании с открытой обувью или тонкая рубашка без верхнего слоя в холодное утро могут быть непрактичными.

Еще одно распространенное заблуждение — одеваться по-зимнему сразу после первого похолодания.

— Не нужно при +12 °C одеваться так, словно на улице мороз. Организму должно быть комфортно, а не максимально тепло. Важно иметь возможность адаптировать образ к температуре в течение дня, — отмечает эксперт.

Также осенью следует постепенно откладывать вещи, которые сложно адаптировать к прохладной погоде: слишком открытая обувь, ультратонкие летние платья без возможности добавить верхний слой и одежду из материалов, в которых тело быстро перегревается.

Комфорт вместо погони за трендами

Галина Денисюк отмечает, что современный осенний гардероб не должен заставлять выбирать между стилем и комфортом. Наиболее практичными становятся образы, легко трансформируемые в течение дня.

— Для меня стильный осенний образ — это тот, в котором человек не думает каждые пять минут, что ему холодно или жарко. Мода должна работать на нашу жизнь, а не наоборот, — подытожила стилистка.

Фото: Галина Денисюк

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