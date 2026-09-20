Золотая середина осени – лучший период для трансформации и восстановления прядей после изнуряющего солнечного сезона.

Чтобы эксперименты с длиной или цветом в октябре оказались максимально удачными и принесли положительные изменения, астрологи советуют ориентироваться на лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни для обновления прически, окраски и ухода за волосами.

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Когда лучше стричь волосы в октябре 2026 года

Для быстрого роста и густоты лучше всего подойдет растущая Луна. Стрижка в этот период стимулирует активное восстановление прядей, придает им естественный объем и сияние.

Фаза убывания Луны – идеальное время для обладательниц коротких стрижек, каре или челки. Волосы будут расти медленнее, что позволит геометрии вашей прически оставаться безупречной как можно дольше.

Между тем в период Новолуния ресурсы организма истощены, а волосы становятся особенно уязвимыми. Любые манипуляции могут спровоцировать ломкость и ослабление луковиц.

А в период Полнолуния вместо кардинальных трансформаций уделите время мягкому питательному уходу — маскам, маслам и СПА-ритуалам.

Фазы Луны в октябре 2026 года и их влияние на волосы

Фазы Луны подскажут, как будет вести себя прическа после визита в салон.

Убывающая Луна (1–9 октября) — идеальное время, чтобы укрепить корни, избавиться от секущихся кончиков и сохранить форму прически надолго — локоны будут расти медленнее.

Новолуние (10 октября) – самый неблагоприятный день месяца. Энергетический ресурс тела на минимуме, а волосы после процедуры могут существенно ослабеть.

Растущая Луна (11–25 октября) — лучший период для тех, кто стремится быстро отрастить длину и добавить прядям густоты и здорового сияния.

Полнолуние (26 октября) — день эмоционального и энергетического пика. От кардинальных изменений имиджа лучше отказаться – результат экспериментов может быть непредсказуемым.

Убывающая Луна (27–31 октября) — время для оздоровительных процедур, ухода и поддержки четких контуров стрижки.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года

Самыми благоприятными днями для стрижки и кардинального изменения имиджа в октябре 2026 года будут 2, 7-9, 14-18, 21, 23-24, 29 числа. Лучшее время для нового цвета, кардинального изменения прически и интенсивного ухода за волосами.

Нейтральными датами этого месяца будут 1, 3-6, 12-13, 20, 27-28, 31 октября. Оптимальное время для стандартного ухода и гигиенической стрижки, когда кардинальное изменение имиджа не планируется.

Самыми неблагоприятными днями в октябре 2026 будут 10-11,19, 22, 25-26, 30 числа. В эти дни ножницы лучше отложить подальше. Вместо визита в салон устройте уютный домашний СПА-вечер с питательными масками для локонов.

Влияние месячного цикла на состояние и рост волос не имеет научного подтверждения, поэтому лунный календарь следует воспринимать только как дополнительный ориентир.

Главные критерии при планировании стрижки – это состояние ваших волос и профессиональное мнение мастера.

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