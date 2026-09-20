Лунный календарь стрижек на октябрь 2026: удачные даты для смены имиджа
Золотая середина осени – лучший период для трансформации и восстановления прядей после изнуряющего солнечного сезона.
Чтобы эксперименты с длиной или цветом в октябре оказались максимально удачными и принесли положительные изменения, астрологи советуют ориентироваться на лунный календарь.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни для обновления прически, окраски и ухода за волосами.
Когда лучше стричь волосы в октябре 2026 года
Для быстрого роста и густоты лучше всего подойдет растущая Луна. Стрижка в этот период стимулирует активное восстановление прядей, придает им естественный объем и сияние.
Фаза убывания Луны – идеальное время для обладательниц коротких стрижек, каре или челки. Волосы будут расти медленнее, что позволит геометрии вашей прически оставаться безупречной как можно дольше.
Между тем в период Новолуния ресурсы организма истощены, а волосы становятся особенно уязвимыми. Любые манипуляции могут спровоцировать ломкость и ослабление луковиц.
А в период Полнолуния вместо кардинальных трансформаций уделите время мягкому питательному уходу — маскам, маслам и СПА-ритуалам.
Фазы Луны в октябре 2026 года и их влияние на волосы
Фазы Луны подскажут, как будет вести себя прическа после визита в салон.
Убывающая Луна (1–9 октября) — идеальное время, чтобы укрепить корни, избавиться от секущихся кончиков и сохранить форму прически надолго — локоны будут расти медленнее.
Новолуние (10 октября) – самый неблагоприятный день месяца. Энергетический ресурс тела на минимуме, а волосы после процедуры могут существенно ослабеть.
Растущая Луна (11–25 октября) — лучший период для тех, кто стремится быстро отрастить длину и добавить прядям густоты и здорового сияния.
Полнолуние (26 октября) — день эмоционального и энергетического пика. От кардинальных изменений имиджа лучше отказаться – результат экспериментов может быть непредсказуемым.
Убывающая Луна (27–31 октября) — время для оздоровительных процедур, ухода и поддержки четких контуров стрижки.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года
Самыми благоприятными днями для стрижки и кардинального изменения имиджа в октябре 2026 года будут 2, 7-9, 14-18, 21, 23-24, 29 числа. Лучшее время для нового цвета, кардинального изменения прически и интенсивного ухода за волосами.
Нейтральными датами этого месяца будут 1, 3-6, 12-13, 20, 27-28, 31 октября. Оптимальное время для стандартного ухода и гигиенической стрижки, когда кардинальное изменение имиджа не планируется.
Самыми неблагоприятными днями в октябре 2026 будут 10-11,19, 22, 25-26, 30 числа. В эти дни ножницы лучше отложить подальше. Вместо визита в салон устройте уютный домашний СПА-вечер с питательными масками для локонов.
Влияние месячного цикла на состояние и рост волос не имеет научного подтверждения, поэтому лунный календарь следует воспринимать только как дополнительный ориентир.
Главные критерии при планировании стрижки – это состояние ваших волос и профессиональное мнение мастера.