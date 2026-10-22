В канун Дня работников радио, телевидения и связи, который отмечается 16 ноября, редакции телемарафона Єдині новини объявили о запуске совместного спецпроекта Люди, які створюють новини.

Инициатива призвана раскрыть закулисные круглосуточные вещания и познакомить украинцев с теми, кто держит информационный щит страны в условиях полномасштабной войны: журналистами, операторами, редакторами, ведущими, режиссерами, продюсерами и техническими специалистами.

Спецпроект Люди, які створюють новини от Єдиних новин

По данным телевизионных и цифровых измерений за январь-сентябрь 2026 года новости марафона ежедневно обеспечивают более 13 млн контактов с аудиторией.

Сейчас смотрят

На телевидении марафон удерживает лидерство за суточным охватом — в среднем его ежедневно смотрят 3,4 млн украинцев, а в дни резонансных событий эта отметка растет до 5 млн.

В общенациональном рейтинге телеканалов (аудитория 4+) Єдині новини стабильно занимают второе место с долей 5,5%. Кроме того, утренняя речь в будни (06:00–09:00) уверенно лидирует в своем слоте с долей 11,9%.

В диджитал-пространстве ежедневный охват на цифровых площадках команд-вещателей составляет не менее 10 млн пользователей.

— Эти показатели свидетельствуют о стабильном присутствии марафона в ежедневном информационном потреблении украинцев. В то же время, за каждым выпуском новостей, прямой трансляцией или репортажем стоит работа большой команды — от поиска и проверки информации до принятия редакционных решений и обеспечения эфира, — отмечают в редакциях.

Проект объединит истории специалистов команд Starlight Media (в том числе ICTV), 1+1 media, Inter Media Group и Мы – Украина.

Герои интервью откровенно поделятся опытом работы во время воздушных тревог, вражеских обстрелов, отключения света и в условиях постоянного риска для жизни.

Они расскажут, как принимаются ответственные редакционные решения, проверяются факты и как удается сохранять профессионализм на грани человеческих сил.

В частности, о точности и нравственных рамках в журналистике упомянула одна из первых участниц проекта, ведущая и корреспондентка ТСН Елена Гущик:

— В настоящих новостях важно не только то, что ты скажешь, но и то, что не скажешь. Иногда профессионализм – это не добавить сильную фразу, а вовремя ее убрать. Не усилить эмоцию, а сохранить точность. Эта часть работы остается за кадром, но именно она определяет доверие зрителя.

Помимо быстрого информирования общества ключевой миссией медийщиков остается фиксация последствий российской агрессии, что будет служить доказательствами на будущих международных трибуналах.

Своими тяжелыми воспоминаниями о съемках в первые месяцы вторжения поделился ведущий телеоператор канала Интер Сергей Килимник:

— В феврале и марте 2022 года в оккупированной Бородянке пришлось снимать свой дом и родные улицы, разрушенные авиаударами, разбомбленные многоэтажки и российскую технику прямо под окнами, стрелявшей по жилым домам. Я запечатлел этот момент выстрела из российского танка – он попал прямо в кадр. Профессия телеоператора перестала быть просто красивой съемкой или работой над хорошим кадром. Она стала миссией документалиста и летописца.

Камера превратилась в инструмент фиксации истории такой, какой она есть. Когда твои кадры показывают на весь мир или передают в архивы как доказательство того, что здесь действительно происходило, понимаешь, насколько важна наша работа.

Серию обширных интервью и материалов проекта Люди, які створюють новини, можно будет посмотреть на официальных сайтах и ​​в соцсетях телеканалов-участников марафона.

Фото: Єдині новини

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