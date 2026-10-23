Последний месяц осени приносит немало изменений для водоемов. В ноябре температура воды резко снижается, теплолюбивые виды рыб переходят в состояние покоя, а для рыбаков начинается “горячая пора” охоты на хищников.

Чтобы вернуться из водоема с хорошим уловом, рыбаки часто планируют выезд с учетом фаз Луны и проверенных советов опытных мастеров.

Факты ICTV подготовили календарь рыбака на ноябрь 2026 года, который поможет определить наиболее благоприятные и неблагоприятные дни для рыбалки.

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Календарь рыбака на ноябрь 2026 года

Воздействие гравитационных изменений и фаз Луны существенно отражается на поведении рыбы:

1 — 8 ноября — убывающая Луна;

9 ноября — Новолуние;

10 — 23 ноября — растущая Луна;

24 ноября — Полнолуние;

25 — 30 ноября — убывающая Луна.

По статистике, данные которой составлены на основе наблюдений опытных рыболовов, лучшие периоды активного поклевки рыбы в ноябре встречаются за несколько дней до и в течение нескольких дней после Новолуния и Полнолуния.

Лучшие дни для рыбалки: 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28 ноября.

Хорошие дни для рыбалки: 1, 11, 12, 18, 19, 29, 30 ноября.

Слабая поклевка: 2, 3, 4, 5, 20, 21, 26 ноября.

Дни без поклевки: 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25 ноября.

На что ловить рыбу в ноябре 2026 года

Ноябрь — переходный этап от открытой воды к подледной ловле. Условно этот месяц можно разделить на три периода:

рыбалка к становлению льда;

период ледостава;

рыбалка по первому льду.

На больших реках и водохранилищах из-за большой теплоемкости воды процесс охлаждения длится дольше, поэтому там продолжается разгар спиннинговой ловли.

Как только на поверхности воды появляется первый лед, активизируются щука, судак и окунь.

У щуки в ноябре продолжается сильный жор. Лучше всего работают большие приманки – массивные колеблющиеся мормышки или виброхвосты белого, желтого и зеленого цветов. Успешна ловля на спиннинг, кружки и жерлицы в первые часы утра.

Окунь собирается в стаи и держится на глубине. Эффективны небольшие воблеры с рывковой проводкой, а также темные джиговые приманки в прозрачной воде.

Судак активно перемещается в поисках добычи вблизи зимовальных ям. Самый популярный метод – джиг с быстрой ступенчатой ​​проводкой. Большие экземпляры хорошо ловятся на донку ночью.

Для миня ноябрь – пик активности. Рыбалка ведется ночью с помощью донок. Лучшей наживкой считаются донные рыбы – пичкур или ерш, а также небольшие лягушата (их цепляют крючком за заднюю лапу).

Тем временем лещ группируется на глубоких участках у ям с глинистым или каменистым дном, клюет с 10 часов утра, а плотва держится на грани зарослей, реагируя на подвижные животные насадки (мотыль, опарыш, червь).

Естественно, лунный календарь служит только вспомогательным ориентиром. Ключевую роль в удачной рыбалке играют погодные условия и правильно подобранное место ловли.

Источник: Vlisi

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