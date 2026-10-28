Ноябрь – это традиционное время подведения итогов большого садово-огородного года.

Пока дачные грядки готовятся к зимнему сну под первым снегом, хозяева выполняют последние важные задачи: сажают озимые, готовят надежные укрытия для сада и переносят зеленый уголок на подоконник.

Чтобы правильно распределить усилия, хозяева ориентируются не только на погодные условия, но и на фазы Луны.

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Факты ICTV подготовили подробный лунный посевной календарь на ноябрь 2026 с благоприятными и неблагоприятными днями.

Посевной календарь на ноябрь 2026 года – благоприятные дни для посадки

Самыми благоприятными днями для садово-огородных работ в ноябре 2026 года считаются 4-7, 11-15, 18-19, 23, 25-28 числа.

В эти даты проводят подзимний посев холодостойких овощей, посадку зубков чеснока под глубокую мульчу и перекапывание.

Также это лучшее время для комнатного садоводства – высадки лука на перо, посева микрозелени и ухода за вазонами.

Посевной календарь на ноябрь 2026 года – неблагоприятные дни для посадки

Неблагоприятными днями для садово-огородных работ в ноябре считаются 1-3, 8-10, 16-17, 20, 21, 22, 24, 29, 30 числа.

Особо следует быть осторожными в период Новолуния (8-10 ноября). Любые манипуляции с семенами или саженцами приводят к стрессу.

Занимайтесь техническими делами, консервацией инвентаря и борьбой с грызунами.

А в период полнолуния (23-25 ​​ноября) категорически запрещается формовочная или санитарная обрезка. Период благоприятен для обвязывания туй и мульчирования грядок.

Что и когда сеять и сажать в ноябре 2026

Огурцы, кабачки (для теплиц/подоконников) – 6, 7, 18, 19, 23, 27, 28 ноября.

Томаты (для теплиц/подоконников) — 18, 19, 23, 27, 28 ноября.

Озимый и репчатый лук – 11, 12, 13, 14, 15, 23, 27, 28 ноября.

Озимый чеснок – 11, 12, 13, 14, 15, 23 ноября.

Капуста (подзимний посев/теплица) — 11, 12, 15, 16, 23, 25, 26 ноября.

Зелень (укроп, петрушка, салат, шпинат, кинза, горчица) — 18, 19, 23, 27, 28 ноября.

Естественно, астрологические фазы помогают лучше спланировать график, но решающее слово постоянно за природой.

Прежде всего, ориентируйтесь на реальную погоду за окном, состояние земли и собственные садово-огородные наблюдения.

Источник: Vlisi

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