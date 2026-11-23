Финальный месяц года – прекрасная возможность обновить прическу в преддверии зимних праздников и обеспечить волосам глубокое питание в сезон морозов и сухого воздуха.

Чтобы визит к стилисту подарил не только идеальный вид, но и заряд положительной энергии, многие традиционно планируют бьюти-процедуры по фазам ночного светила.

Месячный календарь стрижек на декабрь 2026 года подскажет, в какие дни следует смело экспериментировать с изменением имиджа, а когда лучше предпочесть восстанавливающий домашний уход.

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Когда лучше стричь волосы в декабре 2026 года

Ориентируясь на лунный цикл, можно заранее спрогнозировать, как ляжет новая прическа и насколько устойчивым будет эффект от салонных процедур в декабре 2026 года.

Убывающая Луна (1–8 декабря) — благоприятный отрезок, чтобы подравнять длину, состричь секущиеся кончики и укрепить корни. Прическа будет долго держать аккуратную форму.

Новолуние (9 декабря) — самый неблагоприятный день для похода к стилисту. Из-за общего спада жизненной энергии волосы становятся уязвимыми, поэтому после стрижки или окраски может потерять блеск и начать сечься.

Растущая Луна (10–23 декабря) — лучшее время для тех, кто хочет поскорее отрастить длину. Визит к мастеру в этот период стимулирует активный рост прядей, делает их более густыми и эластичными.

Полнолуние (24 декабря) — пик месячной энергии и эмоциональной нестабильности. От радикальных бьюти-экспериментов с изменением цвета или длины лучше отказаться, чтобы не пожалеть о результате накануне праздников.

Убывающая Луна (25–31 декабря) — спокойное завершение года, которое следует посвятить деликатному восстановлению: питательным маскам, салонному увлажнению и легкой корректировке формы прически.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2026 года

Самыми благоприятными днями для манипуляций с волосами в декабре 2026 года будут 1-4, 12, 21, 22, 27, 29 числа. Именно в этот период удачнее всего экспериментировать с покраской, обновлять длину и проводить интенсивные оздоровительные ритуалы для шевелюры.

Нейтральными днями этого месяца будут 5-8, 10, 11, 13-19, 20, 23, 26, 28, 30, 31 декабря. В эти дни лучше ограничиться обычными процедурами и плановым освежением среза, если вы не планируете кардинально изменять привычный образ.

Самыми неблагоприятными днями в декабре 2026 будут 9, 24, 25 числа. В эти дни лучше отказаться от каких-либо радикальных изменений имиджа.

Воспринимайте лунный календарь как интересную подсказку, ведь научного обоснования зависимости между фазами Луны и качеством стрижки не существует.

Гораздо важнее подбирать уход и время визита в салон, ориентируясь на индивидуальные особенности ваших волос и опыт парикмахера.

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