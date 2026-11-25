Декабрь — переходный зимний месяц, когда теплолюбивая рыба окончательно уходит в спячку, а сохраняющие активность виды ищут пищу на фоне дефицита корма в водоемах.

Поэтому хищники часто ведут себя стабильнее, а планировать поездку опытные рыбаки советуют, учитывая фазы Луны и погоду.

Факты ICTV подготовили календарь рыбака на декабрь 2026, который поможет определить наиболее благоприятные и неблагоприятные дни для рыбалки.

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Календарь рыбака на декабрь 2026 года

Гравитационные изменения и колебания воды, связанные с лунными фазами, сильнее ощущают морские обитатели, однако их учитывают и любители пресноводной рыбалки.

Расписание фаз Луны на декабрь 2026:

Убывающая Луна: 1 – 8 декабря.

Новолуние: 9 декабря.

Растущая Луна: 10 – 23 декабря.

Полнолуние: 24 декабря.

Убывающая Луна: 25 – 31 декабря.

По наблюдениям многих рыболовов, наиболее активная поклевка в декабре нередко приходится на несколько дней до и после полнолуния и новолуния.

Лучшие дни для рыбалки: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27 декабря.

Хорошие дни для рыбалки: 1, 10, 17, 18, 28, 29, 30 декабря.

Слабая поклевка: 2, 3, 4, 5, 19, 20, 25, 31 декабря.

Дни без поклевки: 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24 декабря.

На что ловить рыбу в декабре 2026 года

У миня в декабре продолжается преднерестовый жор, поэтому он хорошо берет на мелководьях (до 3 м) у береговых свалов и предрусловых участков, но после начала икрометания поклевка ослабевает.

Щука в солнечные дни и особенно в первые три недели месяца держится у стай малька в заливах, гаванях и на бровках с резкими перепадами глубин (ее ловят на черенки, блесну, балансир и жерлицы).

Судак охотится на ямах, бровках и перепадах глубин — по открытой воде на джиг, а по первому льду на жерлицы, балансиры или узкие мормышки до 9 см.

Окунь — самый перспективный по первому льду: мелкий держится у прибрежной растительности, большой — на свалах.

Плотва активизируется через несколько дней после становления льда и клюет на мотыля или безмотыльные мормышки на тонкой жилке, хотя через пару недель становится более пассивной.

Карп, карась, белый амур, линь, сом, подуст и чехоня в декабре обычно неактивны или находятся в зимнем оцепенении.

Где искать рыбу и как не рисковать на льду

В декабре водоемы могут быть неравномерными: даже если по календарю уже зима, во многих регионах еще случаются оттепели с дождем, а полноценная зимняя рыбалка чаще разворачивается ближе к третьей декаде, когда устанавливается более крепкий покров.

Начинать ловлю следует с облова склонов глубоких ям, обходя участки с совершенно прозрачным льдом, где рыбе хорошо видно рыбалку.

При выходе на лед критически важно соблюдать правила безопасности:

безопасной для рыбалки в декабре считается толщина льда 10–12 см (в то время как 5 см только выдерживает человека);

на озерах лед обычно становится толще быстрее, чем на реках, где наиболее опасны места выхода источников и участки с камышом или осокой;

темный или черный лед обычно крепче светлого, тогда как голубого и зеленого лучше избегать;

во время снегопада или когда солнце бьет в глаза, опасные участки легко не заметить, так что передвигаться следует осторожно.

Источник: Vlisi

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