Декабрь – период покоя для сада и огорода, однако для хозяев это прекрасное время для планирования будущего сезона, выращивания свежей зелени на подоконнике и защиты участка от морозов.

Ориентируясь на фазы Луны в декабре 2026 года, можно эффективно распределить работу и подготовить растения к зиме.

Факты ICTV подготовили подробный лунный посевной календарь на декабрь 2026 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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Посевной календарь на декабрь 2026 года – благоприятные дни для посадки

Самыми благоприятными днями для садово-огородных работ в декабре 2026 года являются 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 25, 28, 29, 30, 31 числа.

1–4 декабря в период убывающей Луны рекомендуется пересадка комнатных цветов с развитой корневой системой, а также клубневых и луковичных растений (амариллисы, цикламены, бегонии).

11-12 декабря во время растущей Луны разрешается пикирование рассады овощных культур и зелени, посеянной в конце ноября — начале декабря (например, комнатные томаты, перец, микрозелень, пряные травы).

15–17 декабря – идеальные дни для пикирования однолетних и многолетних цветов, а также декоративных растений. Сеянцы отлично переносят процедуру, быстро укореняются и почти не болеют.

28-31 декабря — прекрасное время для санитарной пересадки и подготовки вазонов к зимнему покою.

Лунный посевной календарь на декабрь 2026 года — неблагоприятные дни для посадки

В декабре 2026 года есть два периода, когда любые посадочные и садово-огородные работы строго запрещены:

период новолуния — 8, 9 и 10 декабря;

период полнолуния 24 декабря.

В эти даты запрещено сеять семена на рассаду и зелень, сажать, пересаживать или пикировать растения, обрезать побеги и вносить концентрированные удобрения.

Вместо этого уделите время подготовке почвы, ревизии семян, мытью горшков или обработке от вредителей.

Что и когда сеять и сажать в декабре 2026

В декабре 2026 года посевные работы по лунному календарю касаются выращивания зелени и овощей дома на подоконнике (с фитолампами), в отапливаемых теплицах и экстренного подзимнего посева (до замерзания почвы).

Огурцы, кабачки – 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 30, 31 декабря.

Перец, баклажаны – 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 25 числа.

Лук – 5, 6, 18, 22, 23, 25 декабря.

Чеснок – 5, 6, 18, 22, 23, 25 декабря.

Капуста — 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 30, 31 декабря.

Томаты (помидоры) — 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 25 числа.

Корнеплоды (морковь, свекла) — 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 25, 30, 31 декабря.

Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) — 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 25 числа.

Однолетние цветы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25, 28, 29, 30, 31 числа.

Двухлетние и многолетние цветы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31 декабря.

Луковичные и клубневые цветы — 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 30, 31 числа.

Лунный календарь – это только ориентир, а не строгий регламент.

Главные правила устанавливает погода за окном: учитывайте реальную температуру, промерзание почвы и свой хозяйственный опыт.

Источник: Vlisi

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