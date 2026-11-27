Декабрь принесет завершающую полную Луну 2026 года — астрономическое явление, традиционно сопровождающееся усилением эмоциональной чувствительности и перепадами настроения.

Смена лунных фаз способна выбивать из привычного жизненного ритма, провоцируя беспричинную тревогу, усталость или резкое эмоциональное истощение.

Когда будет полная Луна в декабре 2026

Полная Луна в декабре 2026 года наступит ⁠24 декабря в 03:28 по киевскому времени.

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Старые недоразумения в отношениях, накопившиеся до конца года рабочие задачи или бытовые проблемы могут дать о себе знать с новой силой.

Влияние полной Луны на деятельность человека

Чаще влияние этой фазы проявляется через:

нарушение сна, бессонница или тревожные сновидения;

резкие перепады настроения и эмоциональную нестабильность;

ощущение внутреннего напряжения и беспочвенного беспокойства.

Что нельзя делать в полнолуние — народные приметы

Знатоки лунных циклов советуют провести полнолуние в покое и воздержаться от резких шагов. Под негласным запретом в этот день оказываются:

начало новых дел и амбициозных проектов;

выяснение отношений, конфликты и злословие;

стрижка волос и кардинальные бьюти-процедуры;

любые финансовые риски и кредиты.

Что можно делать в полную Луну — народные верования

Избыток эмоциональной энергии полнолуния лучше направить в конструктивное и спокойное русло — на подведение итогов года и обновление пространства.

В этот день благоприятно:

посвятить время творчеству или любимому хобби;

провести генеральную уборку и избавиться от лишних вещей;

завершить старые дела и закрыть текущие рабочие задачи;

простить давние оскорбления и отпустить негатив перед началом нового года.

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