Когда полная Луна в декабре 2026: что категорически запрещается делатьДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Декабрь принесет завершающую полную Луну 2026 года — астрономическое явление, традиционно сопровождающееся усилением эмоциональной чувствительности и перепадами настроения.
Смена лунных фаз способна выбивать из привычного жизненного ритма, провоцируя беспричинную тревогу, усталость или резкое эмоциональное истощение.
Когда будет полная Луна в декабре 2026
Полная Луна в декабре 2026 года наступит 24 декабря в 03:28 по киевскому времени.
Старые недоразумения в отношениях, накопившиеся до конца года рабочие задачи или бытовые проблемы могут дать о себе знать с новой силой.
Влияние полной Луны на деятельность человека
Чаще влияние этой фазы проявляется через:
- нарушение сна, бессонница или тревожные сновидения;
- резкие перепады настроения и эмоциональную нестабильность;
- ощущение внутреннего напряжения и беспочвенного беспокойства.
Что нельзя делать в полнолуние — народные приметы
Знатоки лунных циклов советуют провести полнолуние в покое и воздержаться от резких шагов. Под негласным запретом в этот день оказываются:
- начало новых дел и амбициозных проектов;
выяснение отношений, конфликты и злословие;
стрижка волос и кардинальные бьюти-процедуры;
любые финансовые риски и кредиты.
Что можно делать в полную Луну — народные верования
Избыток эмоциональной энергии полнолуния лучше направить в конструктивное и спокойное русло — на подведение итогов года и обновление пространства.
В этот день благоприятно:
- посвятить время творчеству или любимому хобби;
- провести генеральную уборку и избавиться от лишних вещей;
- завершить старые дела и закрыть текущие рабочие задачи;
- простить давние оскорбления и отпустить негатив перед началом нового года.