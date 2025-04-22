Остался без руки после удара по Кривому Рогу: в каком сейчас состоянии 8-летний мальчик

8-летний Матвей Головко продолжает борьбу за восстановление. Ребенок остался без руки после ракетной атаки по Кривому Рогу 4 апреля, но выжил благодаря самопожертвованию матери. Врачи пытались спасти руку мальчика почти неделю.

Руку пришлось ампутировать

— Во время обстрела мать Матвея прикрыла сына собственным телом. Женщина погибла на месте, но ее поступок спас жизнь сыну, хотя тот и получил тяжелые ранения, — говорится в сообщении.

Парня госпитализировали в медицинское учреждение в Кривом Роге, где врачи стабилизировали его состояние. Впоследствии его перевезли в Днепр.

Медики провели несколько сложных операций, пытаясь сохранить руку, однако из-за высокого риска сепсиса ее пришлось ампутировать выше локтя. Сегодня ребенок проходит реабилитацию.

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Пример несокрушимости

— Несмотря на то, что в тот трагический вечер погибла мама Матвея, мальчик борется за возвращение к нормальной жизни и улыбается тем, кто его поддерживает. Мальчик стал настоящим примером несокрушимости для украинцев, — говорится в сообщении

Сейчас идет сбор средств на протез для Матвея. Чтобы помочь мальчику восстановить полноценную жизнь, средства можно перевести на карточку его отца: 5354 3210 6407 2557.

Источник: На часі: Кривий Ріг

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