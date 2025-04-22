Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 8-м выпуске – на кухне царила пасхальная атмосфера
Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Конгрессмен США побывал на фронте в Украине и отправил послание Путину
Солидарность с Украиной: 9 мая в Киев приедут главы МИД Евросоюза
Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина

Остался без руки после удара по Кривому Рогу: в каком сейчас состоянии 8-летний мальчик

Мама прикрыла собой и погибла: что с ребенком из Кривого Рога, оставшегося без руки

8-летний Матвей Головко продолжает борьбу за восстановление. Ребенок остался без руки после ракетной атаки по Кривому Рогу 4 апреля, но выжил благодаря самопожертвованию матери. Врачи пытались спасти руку мальчика почти неделю.

Руку пришлось ампутировать

— Во время обстрела мать Матвея прикрыла сына собственным телом. Женщина погибла на месте, но ее поступок спас жизнь сыну, хотя тот и получил тяжелые ранения, — говорится в сообщении.

Парня госпитализировали в медицинское учреждение в Кривом Роге, где врачи стабилизировали его состояние. Впоследствии его перевезли в Днепр.

Медики провели несколько сложных операций, пытаясь сохранить руку, однако из-за высокого риска сепсиса ее пришлось ампутировать выше локтя. Сегодня ребенок проходит реабилитацию.

Сейчас смотрят

Пример несокрушимости

— Несмотря на то, что в тот трагический вечер погибла мама Матвея, мальчик борется за возвращение к нормальной жизни и улыбается тем, кто его поддерживает. Мальчик стал настоящим примером несокрушимости для украинцев, — говорится в сообщении

Сейчас идет сбор средств на протез для Матвея. Чтобы помочь мальчику восстановить полноценную жизнь, средства можно перевести на карточку его отца: 5354 3210 6407 2557.

Читайте также
Взяли фрагмент кости из ноги: в Киеве воину спасли руку от ампутации
врятували руку від ампутації

Источник: На часі: Кривий Ріг

Кривой Рог, ракетний удар, реабілітація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
Выход США из переговоров станет потерей стратегического партнера — Зеленский
Зеленский объяснил, как относится к возможному выходу США из переговоров
Украина никогда юридически не признает Крым за Россией — Зеленский
Это вне Конституции: Зеленский говорит, что Украина не признает Крым территорией РФ
РФ пытается вытолкнуть США из переговоров, Украина стремится к их участию — Зеленский
Володимир Зеленський
Украина не обсуждала новую помощь со США — Зеленский
MIM-104 Patriot
Еврокомиссия о вступлении в ЕС: Украина проводит скрининг с беспрецедентной скоростью
прапори України та ЄС

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь