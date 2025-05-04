Самая заразная болезнь: ученый объяснил, почему миру нужно готовиться к вспышке кори

Ведущий иммунолог, эксперт по инфекционным заболеваниям и иммунологии и директор Центра вакцинного образования в Детской больнице Филадельфии Пол Оффит предупредил о мире после коллективного иммунитета, поскольку вспышки кори поражают сообщества с низким уровнем вакцинации на юго-западе Америки, в Мексике и Канаде.

Напомним, что США переживают самую крупную вспышку кори за четверть века. Болезнь уже унесла жизни двух непривитых детей и одного взрослого на западе Техаса и распространилась на соседние штаты, включая Нью-Мексико и Оклахому.

— Мы живем в мире, где нет коллективного иммунитета. Я думаю, вспышка кори это доказывает, – сказал Пол Оффит.

По словам эксперта, корь – самая заразная из болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, и она возвращается первой.

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Статистика в США

США ликвидировали корь в 2000 году. Статус ликвидации был бы утрачен, если бы в Штатах было 12 месяцев непрерывной передачи вируса.

По состоянию на 1 мая Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили о 935 подтвержденных случаях кори в 30 юрисдикциях. Почти каждый третий ребенок в возрасте до пяти лет, вовлеченный в вспышку, или 285 маленьких детей, были госпитализированы.

Как заявили во Всемирной организации здравоохранения, риск кори считается высоким в Америке и вырос в 11 раз по сравнению с 2024 годом.

Статистика в Европе

Немного отстающие данные, опубликованные ранее на этой неделе Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и ВОЗ, также отметили, что в 2024 году число случаев кори в Европе выросло в десять раз по сравнению с 2023-м.

— Эти данные также указывают на то, что в 2024 году случаи кори в Европе следовали сезонной закономерности, чего ранее не наблюдалось в период с 2021-го по 2023 год, — говорится в сообщении.

Из европейских случаев, которые, как сообщается, достигли 35 212 в 2024 году, 87% были зарегистрированы в Румынии.

ECDC заявил, что падение уровня вакцинации повлияло на недавний всплеск заболеваемости корью, и только три страны, Венгрия, Мальта и Португалия, имели охват 95% или более для обеих доз вакцины против кори.

Источник : The Guardian

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