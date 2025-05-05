Плюсы и минусы позднего материнства: гинеколог назвала лучший возраст для беременности

Гинеколог Жаклин Зупончич назвала лучшее время для рождения ребенка. По словам эксперта, женщина может забеременеть с момента первой менструации до наступления менопаузы. Однако самое благоприятное время для этого зависит не только от биологии, но и от обстоятельств жизни.

— С возрастом снижается качество яйцеклеток, поскольку механизмы распределения ДНК в них изнашиваются. Это увеличивает риск хромосомных аномалий, выкидышей и возможных врожденных пороков, — объяснила врач.

Самый репродуктивный возраст

Гинеколог говорит, что высочайшая репродуктивная способность наблюдается в позднем подростковом возрасте и длится ориентировочно десятилетие. Однако после 30 лет фертильность начинает снижаться – количество и качество яйцеклеток постепенно уменьшается.

По словам эксперта, женщины после 35 лет могут столкнуться с затруднением при зачатии, а также иметь повышенные риски осложнений во время беременности.

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— Однако 35 – не магический предел. Здоровый образ жизни может оказать существенное влияние на шансы стать мамой даже в позднем репродуктивном возрасте, — отметила врач.

Риск поздней беременности

Медики объясняют, что среди возможных рисков поздних родов для матери – гестационный диабет, повышенное давление и выкидыш. Для ребенка – генетические отклонения, низкий вес при рождении, преждевременные роды.

Вместе с тем ожидания могут иметь и свои преимущества: более стабильное финансовое состояние, завершенность карьерных шагов, эмоциональная зрелость.

Поэтому каждая женщина имеет свой путь к материнству. Планирование, консультирование с врачом и доступ к современным репродуктивным технологиям могут помочь сделать этот путь безопасным и желательным в любом возрасте.

Источник: Cleveland Clinic

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