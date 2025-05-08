В США сократили экспертов по ЭКО на фоне призыва Трампа рожать больше детей

В ходе радикального сокращения Центров по контролю и профилактике заболеваний администрация Трампа распустила федеральную исследовательскую группу, которая собирала и анализировала данные из клиник по лечению бесплодия с целью улучшения результатов.

Критическая потеря

— Расформирование группы из шести человек является настоящей критической потерей, — сказал профессор Школы государственной политики Джимми и Розалин Картер в Технологическом институте Джорджии Аарон Левин.

По словам ученого, у группы были самые полные данные о клиниках по лечению бесплодия, и их главной ценностью была правдивая реклама для пациентов.

Генеральный директор Национальной ассоциации по борьбе с бесплодием Resolve Барбара Коллура заявила, что потеря команды CDC станет неудачей как для бесплодных пар, так и для женщин, рассматривающих возможность заморозки и хранения яйцеклеток.

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Президент по рождаемости

Прекращение происходит, когда политики все больше обеспокоены падением уровня рождаемости в Соединенных Штатах. Президент Трамп объявил себя президентом по рождаемости и издал указ о расширении доступа к экстракорпоральному оплодотворению.

— Это не вяжется с тем, что Белый дом делает ставку на ЭКО, — заявила Барбара Коллура.

По ее словам, каждая седьмая женщина, замужняя или незамужняя, страдает бесплодием.

На вопрос о причинах ликвидации команды представительница Министерства здравоохранения и социальных служб заявила, что администрация находится на стадии планирования передачи программ по охране материнского здоровья в новую Администрацию за здоровую Америку. Она не предоставила других подробностей.

Разгадать ряд загадок

Отмечается, что ученые из группы Национальной системы надзора за вспомогательными репродуктивными технологиями пытались разгадать ряд загадок, связанных с ЭКО.

Планируемое исследование включало изучение показателей рождаемости с использованием яйцеклеток и эмбрионов, которые были заморожены и сохранены в банке в течение нескольких лет.

— У нас нет точных данных об успешности заморозки яйцеклеток, когда женщины делают это для личного использования, просто потому, что это относительно новый метод и его трудно отслеживать, — сказал Левин.

Команда CDC поддерживала базу данных, Национальную систему наблюдения за ВРТ, которая была создана Конгрессом в 1992 году и подсчитывала показатели успешности для каждой клиники, предоставляющей отчеты о бесплодии. Она нуждается в постоянном обновлении, и ее будущее сейчас под вопросом.

С 2012 года процедура больше не считалась экспериментальной. В 2014 году только 6 090 пациентов сдали свои яйцеклетки в банк для сохранения фертильности, к 2022 году это число возросло до 28 207. В 2023 году, последнем году, по которому имеются данные, эта цифра составила 39 269.

Источник : NYT

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