Без дискомфорта у гинеколога: в США одобрен домашний тест на рак шейки матки
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило домашний скрининговый инструмент для выявления рака шейки матки в качестве альтернативы мазкам Папаниколау у гинеколога.
В форме тампона
Вагинальный мазок Teal Wand в форме тампона для самостоятельного взятия мазка будет доступен онлайн для лиц в возрасте от 25 до 65 лет, которые находятся в группе среднего риска развития рака шейки матки.
Пользователи запрашивают набор онлайн и он назначается после краткого онлайн-визита к поставщику для оценки соответствия требованиям. Затем образец отправляют в лабораторию для анализа.
Рак шейки матки
Рак шейки матки диагностируется примерно у 0,6% женщин. Хотя вакцинация от ВПЧ и регулярный скрининг являются высокоэффективными средствами профилактики заболевания, более одной из четырех женщин не ходят на плановые осмотры.
Teal Wand тестирует на наличие высокоонкогенных штаммов вируса папилломы человека (ВПЧ) — основной причины рака шейки матки.
С точностью традиционного мазка
Крупное клиническое исследование показало, что точность этого метода сопоставима с точностью традиционного мазка Папаниколау, для которого требуется зеркало и который часто упоминается как препятствие для скрининга из-за дискомфорта.
Большинство сексуально активных людей в какой-то момент заражаются ВПЧ, хотя лишь у небольшой части из них развивается рак.
Разработчики теста не раскрыли цены, но сообщили, что ведет переговоры со страховщиками, чтобы обеспечить доступность.