Без дискомфорта у гинеколога: в США одобрен домашний тест на рак шейки матки

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило домашний скрининговый инструмент для выявления рака шейки матки в качестве альтернативы мазкам Папаниколау у гинеколога.

В форме тампона

Вагинальный мазок Teal Wand в форме тампона для самостоятельного взятия мазка будет доступен онлайн для лиц в возрасте от 25 до 65 лет, которые находятся в группе среднего риска развития рака шейки матки.

Пользователи запрашивают набор онлайн и он назначается после краткого онлайн-визита к поставщику для оценки соответствия требованиям. Затем образец отправляют в лабораторию для анализа.

Сейчас смотрят

Рак шейки матки

Рак шейки матки диагностируется примерно у 0,6% женщин. Хотя вакцинация от ВПЧ и регулярный скрининг являются высокоэффективными средствами профилактики заболевания, более одной из четырех женщин не ходят на плановые осмотры.

Teal Wand тестирует на наличие высокоонкогенных штаммов вируса папилломы человека (ВПЧ) — основной причины рака шейки матки.

С точностью традиционного мазка

Крупное клиническое исследование показало, что точность этого метода сопоставима с точностью традиционного мазка Папаниколау, для которого требуется зеркало и который часто упоминается как препятствие для скрининга из-за дискомфорта.

Большинство сексуально активных людей в какой-то момент заражаются ВПЧ, хотя лишь у небольшой части из них развивается рак.

Разработчики теста не раскрыли цены, но сообщили, что ведет переговоры со страховщиками, чтобы обеспечить доступность.

Источник : MedicalXpress

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.