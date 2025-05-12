Снижает давление на 15 пунктов: найдено новое средство против стойкой гипертензии

Американские ученые нашли новый препарат для лечения резистентной гипертензии — состояния, при котором кровяное давление остается высоким, несмотря на прием стандартных медикаментов.

Почему возникает резистентная гипертензия

Резистентная гипертензия может быть следствием различных факторов, например, из-за неправильного приема лекарств, наличия сопутствующих заболеваний, стресса, избыточного веса или особенностей образа жизни.

Это состояние требует особого внимания, поскольку многие пациенты не имеют симптомов, но рискуют серьезными осложнениями, такими как сердечные заболевания, инсульт, болезни почек или гормональные расстройства.

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Лечение резистентной гипертензии обычно требует комплексного подхода, включая пересмотр медикаментозной терапии, изменения образа жизни и дополнительные обследования для выявления возможных причин, которые могут влиять на повышение давления.

Что показало исследование

Во II фазе исследования, опубликованного в журнале New England Journal of Medicine, 285 участников проходили терапию в течение 12 недель.

Из них 190 получали лорундростат, препарат, который блокирует гормон альдостерон (ключевой элемент в регуляции давления), а остальные 95 — плацебо.

Участники, принимавшие лорундростат, продемонстрировали среднее снижение систолического давления на 15 мм рт. ст.

Те, кто получали плацебо, показали снижение лишь на 7 пунктов.

— Поиск новых подходов к лечению болезни, которая ранее не поддавалась контролю стандартными методами, является сложной задачей. Но результаты нашего исследования позволяют надеяться, что мощный инструмент найден, — объясняет Майкл Уилкинсон, главный исследователь и кардиолог UC San Diego Health.

Чтобы подтвердить эффективность и безопасность препарата, на третьей фазе испытания будет привлечено больше пациентов.

Источник: SciTechDaily

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