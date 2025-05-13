Ученые назвали возраст, в котором нужно быть здоровым, чтобы долго жить

Команда шведских ученых из Лундского университета в Мальме в ходе исследования выяснила, что набор лишнего веса до 30 лет может почти удвоить риск ранней смерти.

Исследование

Исследование с участием 620 тыс. взрослых показало, что люди обычно набирают более двух килограммов в год в возрасте от 17 до 60 лет. Но последствия для здоровья были гораздо серьезнее для тех, кто стал тучным в возрасте 20 лет, чем для тех, кто получил ожирение в среднем возрасте.

Выяснилось, что у мужчин, которые стали тучными до 30 лет, риск ранней смерти увеличился на 79%, а у женщин — на 84% по сравнению с теми, кто не страдал ожирением.

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Причины набора лишнего веса

Ведущий исследователь Хуен Ле отметила, что результаты важны, поскольку большая часть набора веса, как правило, происходит в раннем взрослом возрасте.

По словам ученой, это часто совпадает с тем, когда люди в возрасте около 20 лет уезжают из дома и становятся более зависимыми от вредной пищи и полуфабрикатов.

— Основной вывод этого исследования очевиден: предотвращение набора веса, особенно в позднем подростковом возрасте и в возрасте 20 лет, может оказать существенное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе, — отметила Ле.

Результаты исследования

В среднем участники мужского пола в исследовании наблюдались в течение 23 лет, а женщины — в течение 12 лет.

Те, кто набрал вес в возрасте от 45 до 60 лет также столкнулись с повышенным риском преждевременной смерти, но в гораздо меньшей степени — примерно на четверть. В то время, как достижение этого порога в возрасте от 30 до 45 лет увеличивало риск на 52%.

Среди людей моложе 30 лет каждые два килограмма в год увеличивали риск ранней смерти на 24% у мужчин и на 22% у женщин.

Эксперты утверждают, что возраст от 17 до 30 лет является критическим этапом жизни, когда формирование здоровых привычек может иметь долгосрочные преимущества.

Чем раньше люди начинают вести здоровый образ жизни, тем больше у них шансов прожить долгую жизнь, резюмируют исследователи.

Источник: Express

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