Натуральное лекарство: продукты, способные снижать артериальное давление

Казалось бы, что может быть лучше чашки чая или кусочка темного шоколада после тяжелого дня?

А теперь представьте: маленькие ежедневные радости не только радуют вкусовые рецепторы, но и реально могут снизить артериальное давление.

И это не выдумки, а вывод британских ученых.

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Как природные лакомства могут снизить давление

Команда ученых проанализировала данные 145 рандомизированных клинических исследований и обнаружила: натуральные вещества под названием флаван-3-олы, которые содержатся в чае, какао, яблоках, винограде и темном шоколаде, способны заметно улучшить состояние сосудов и снизить давление.

— Эффект был настолько ощутим, что его можно сравнить с действием некоторых лекарственных препаратов, — говорят авторы исследования.

В чем секрет

Флаван-3-олы обладают мощными антиоксидантными свойствами: они борются с воспалением, улучшают кровообращение и способствуют выработке оксида азота — вещества, которое поддерживает сосуды и снимает напряжение.

Поэтому давление снижается, сердце работает лучше, а риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается.

Особенно хорошо флаван-3-олы влияют на людей, страдающих от повышенного давления.

А самое приятное, что не надо покупать дорогие препараты или проходить сложные процедуры.

Достаточно лишь откорректировать рацион, добавив черного или зеленого чая, яблок или несколько кусочков темного шоколада с высоким содержанием какао.

Ученые отмечают: иногда забота о здоровье начинается не с аптеки, а с кухни.

Поэтому в следующий раз, когда будете готовить чай или выбирать перекус — вспомните, что вкусные продукты могут спасти от гипертонии.

Источник: European Journal of Preventive Cardiology

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