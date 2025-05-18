Почему нам сложно сосредоточиться и как улучшить концентрацию внимания — советы экспертов

Эксперты дали ряд простых и эффективных советов для тех, кто не может сосредоточиться, а единственный способ занять свой разум и руки — это часами прокручивать ленту в социальных сетях.

Время на внимание

Одно из многолетних исследований показало, что средняя продолжительность концентрации внимания человека на одном экране составляет 47 секунд, что меньше, чем 2,5 минуты в 2004 году.

— Круглосуточный цикл новостей, неопределенность относительно состояния мира и бесчисленные часы экранного времени не помогают, — говорят эксперты.

По их словам, чтобы улучшить концентрацию внимания, для начала установите таймер на 2,5 минуты и оставайтесь на этой статье, не глядя на другое устройство и не отвлекаясь.

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Активные перерывы

Эксперты говорят, что активные перерывы — один из лучших способов переобучить свой разум и внимание. Они занимают всего около 30 минут и могут быть такими простыми, как прогулка или переход в другую комнату на обед.

— Перерыв должен представлять собой физическую или умственную деятельность, а не пассивное сидение в телефоне, — говорит когнитивный нейробиолог из Мичиганского университета Синди Ластиг.

Ученая также рекомендует, отключить ненужные уведомления и использовать режим “не беспокоить” с пользой, особенно перед сном. А еще лучше — положить телефон в другой комнате.

Скажите нет многозадачности

Многозадачность может создать у вас ощущение, что вы успеваете больше, но эксперты по работе с мозгом не рекомендуют этого делать.

— Будьте человеком одной задачи. Работайте над одной задачей за раз, в течение определенного периода времени, — говорят эксперты.

Синди Ластиг признается, что является большой поклонницей техники, при которой вы устанавливаете таймер и работаете над чем-то в течение 25 или 30 минут, а затем делаете пятиминутный перерыв.

По словам эксперта, недостаточно просто иметь хобби. Полезно выбирать увлечения, которые включают осознанную практику и цель, к которой нужно стремиться, будь-то игра на гитаре для публики или совершенствование в спорте.

Источник : MedicalXpress

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