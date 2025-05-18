Психолог рассказала, как можно вернуть утраченное доверие к партнеру

Психолог Виктория Островская в комментарии Фактам ICTV рассказала, как можно вернуть потерянное доверие между партнерами и в каких ситуациях сделать это уже невозможно.

— Утрата доверия не происходит сразу и вдруг, оно может накапливаться годами и стать очевидным в силу, казалось бы, незначительной причины, — говорит эксперт.

Два типа недоверия

По словам психолога, есть два типа утраченного доверия. Первый, это когда партнер недоговорил правду, обманул по мелочи и т.д.. Такое довольно часто случается в повседневной жизни, и в этом случае восстановить честность и искренность в отношениях можно относительно безболезненно.

Второй тип — это измена, предательство, после которых восстановить доверие крайне тяжело, это очень непростой и болезненный шаг, к которому не каждый может быть готов.

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Как вернуть утраченное доверие

Прежде всего, по словам психолога, восстановление доверия должно быть осознанным шагом с обеих сторон, где партнеры понимают и принимают все содеянное. При этом выяснение отношений должно происходить в рациональном и спокойном режиме.

Для начала стоит обозначить четкие границы и обязательства друг перед другом, чтобы маленькими шагами прийти к обоюдному согласию.

— Всегда нужно быть честными друг перед другом, говорить только правду, так как любая маленькая ложь всегда со временем всплывает, — предупреждает специалист.

Виктория подчеркивает, что в этот эмоционально непростой процесс не стоит втягивать родных, друзей, близких и знакомых. Нужно четко понимать, что вся ответственность лежит исключительно на вас.

Разумеется, вы можете попросить совет, но только в том случае, если вы еще не приняли определенное решение и не обсудили его с партнером. В противном случае, вы рискуете еще больше усложнить ситуацию, окончательно в ней запутавшись.

Очень важно, по словам психолога, всегда обсуждать ситуацию, какая бы она не была, не прятаться от реальности. Вы должны научиться слушать другу друга, даже если речь идет о неприятных для вас моментах.

— Всегда нужно быть готовым работать над отношениями вместе. Признавать свою ответственность перед любимым человеком. И тогда есть высокая вероятность того, что шрамы от обиды и недоверия зарубцуются без следа, — резюмирует психолог.

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