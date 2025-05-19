В Саудовской Аравии открыли первую в мире клинику с искусственным интеллектом

Китайский медицинский стартап Synyi AI открыл первую в мире клинику, где искусственный интеллект самостоятельно ставит диагнозы и выписывает рецепты.

Проект запущен в регионе Аль-Ахса (Саудовская Аравия) в сотрудничестве с Almoosa Health Group и сейчас находится на стадии пилотного тестирования.

Медицина будущего

Главный виртуальный врач клиники — ИИ-ассистент по имени доктор Хуа. Пациенты описывают ему симптомы через планшет, после чего ИИ задает уточняющие вопросы, анализирует дополнительные данные (кардиограммы, рентгеновские снимки), и предлагает план лечения.

Сейчас смотрят

Человек-врач утверждает решение системы — но без прямого взаимодействия с пациентом.

Уровень ошибок в тестировании — менее 0,3%, заявляет Synyi AI. Технология пока ограничивается диагностикой около 30 респираторных заболеваний, включая астму и фарингит.

В течение года разработчики проекта планируют добавить еще до 20 гастроэнтерологических и дерматологических диагнозов.

Цель — создать эффективное звено первичной медицинской помощи на базе искусственного интеллекта, особенно для регионов с ограниченным доступом к медицине.

Ближний Восток — полигон для китайских инноваций

Китайские компании активно тестируют свои разработки именно на Ближнем Востоке.

Помимо Synyi AI, в регионе уже работают Fosun Pharmaceutical и XtalPi Holdings, которые открывают лаборатории по робототехнике и ИИ-диагностике в ОАЭ.

Несмотря на технологический прорыв, некоторые медики относятся к таким проектам со скептицизмом.

— Лучшие модели ИИ все еще не дотягивают даже до уровня семейного врача, — отмечает Нгиам Ки Юань, старший консультант из Сингапура.

По мнению международных экспертов главными вызовами в этом вопросе являются доверие, прозрачность алгоритмов, ответственность медиков и безопасность пациентов.

Источник : Bloomberg

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.