Инъекция против наркотиков: ученые тестируют вакцину от кокаиновой зависимости
В США разработали экспериментальную вакцину, которая может помочь бороться с кокаиновой зависимостью.
Первое клиническое испытание уже показало обнадеживающие результаты.
Прививка от наркозависимости
Во время исследования, которое длилось 32 недели, участникам с тяжелой формой зависимости ежемесячно вводили инъекции новой вакцины.
По информации руководителя научной группы Стивена Камински, у семи человек, получавших вакцину, вероятность отрицательного результата теста на кокаин выросла на 17%, по сравнению с тремя участниками, которые получали плацебо.
Принцип действия вакцины — создание антител, которые связываются с молекулами кокаина в крови, не позволяя им попасть в мозг.
Таким образом наркотик теряет свойства, и человек не испытывает эйфории, что снижает мотивацию к повторному потреблению кокаина.
— Все наркозависимые участники хорошо переносили ежемесячные инъекции, — отмечает Камински.
Это испытание было небольшим, но дает надежду на создание новых инструментов в борьбе с наркоманией, которая до сих пор остается серьезной глобальной проблемой.
В будущем ученые планируют провести более масштабные исследования, чтобы окончательно подтвердить эффективность и безопасность вакцины.
Источник: New Scientist