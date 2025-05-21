Инъекция против наркотиков: ученые тестируют вакцину от кокаиновой зависимости

В США разработали экспериментальную вакцину, которая может помочь бороться с кокаиновой зависимостью.

Первое клиническое испытание уже показало обнадеживающие результаты.

Прививка от наркозависимости

Во время исследования, которое длилось 32 недели, участникам с тяжелой формой зависимости ежемесячно вводили инъекции новой вакцины.

Сейчас смотрят

По информации руководителя научной группы Стивена Камински, у семи человек, получавших вакцину, вероятность отрицательного результата теста на кокаин выросла на 17%, по сравнению с тремя участниками, которые получали плацебо.

Принцип действия вакцины — создание антител, которые связываются с молекулами кокаина в крови, не позволяя им попасть в мозг.

Таким образом наркотик теряет свойства, и человек не испытывает эйфории, что снижает мотивацию к повторному потреблению кокаина.

— Все наркозависимые участники хорошо переносили ежемесячные инъекции, — отмечает Камински.

Это испытание было небольшим, но дает надежду на создание новых инструментов в борьбе с наркоманией, которая до сих пор остается серьезной глобальной проблемой.

В будущем ученые планируют провести более масштабные исследования, чтобы окончательно подтвердить эффективность и безопасность вакцины.

Источник: New Scientist

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.