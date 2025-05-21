Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Срочно
Взрывы в Луцке: к городу один за другим летели БпЛА
Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
2 мин.

Инъекция против наркотиков: ученые тестируют вакцину от кокаиновой зависимости

наркоманка, щеплення, вакцина
Фото: Pixabay

В США разработали экспериментальную вакцину, которая может помочь бороться с кокаиновой зависимостью.

Первое клиническое испытание уже показало обнадеживающие результаты.

Прививка от наркозависимости

Во время исследования, которое длилось 32 недели, участникам с тяжелой формой зависимости ежемесячно вводили инъекции новой вакцины.

Сейчас смотрят

По информации руководителя научной группы Стивена Камински, у семи человек, получавших вакцину, вероятность отрицательного результата теста на кокаин выросла на 17%, по сравнению с тремя участниками, которые получали плацебо.

Принцип действия вакцины — создание антител, которые связываются с молекулами кокаина в крови, не позволяя им попасть в мозг.

Таким образом наркотик теряет свойства, и человек не испытывает эйфории, что снижает мотивацию к повторному потреблению кокаина.

— Все наркозависимые участники хорошо переносили ежемесячные инъекции, — отмечает Камински.

Это испытание было небольшим, но дает надежду на создание новых инструментов в борьбе с наркоманией, которая до сих пор остается серьезной глобальной проблемой.

В будущем ученые планируют провести более масштабные исследования, чтобы окончательно подтвердить эффективность и безопасность вакцины.

Читайте также
Неожиданный эффект: препарат от нейронарушений снизил алко- и наркозависимость
препарат проти алкозалежності

Источник: New Scientist

Вакцинация, лікування, Наркотики
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь