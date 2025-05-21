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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
3 мин.

Новосозданная форма антител может спасти онкобольных — исследование

дослідники генетики
Фото: Depositphotos

Исследователи из Университета Саутгемптона разработали новый тип антител, способных вызывать мощный иммунный ответ на опухолевые клетки.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Сила cтруктуры антител

Антитела — это белки в форме Y, которые вырабатываются лейкоцитами для защиты организма от вредных агентов.

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Один из перспективных методов в современной иммунотерапии рака — это включение иммунной системы с помощью антител, которые активируют сигналы на поверхности иммунных клеток.

Особое внимание исследователи обращают на так называемые костимуляторные рецепторы в иммунной системе, которые усиливают ее реакцию.

Исследователи модифицировали их структуру, добавив дополнительные дисульфидные мостики между “плечами” молекулы, что сделало антитела менее гибкими.

Применяя суперкомпьютерное моделирование, ученые визуализировали структуру антитела на атомном уровне, чтобы точно разместить дополнительные связи.

Как результат — новые антитела лучше сплачивают иммунные рецепторы, усиливая сигнал для борьбы с раком.

— Форма и гибкость антител имеют решающее значение для того, насколько хорошо они могут активировать иммунные клетки, и мы обнаружили, что более жесткие антитела лучше справляются, — объясняет соавтор исследования Изабель Эллиотт.

Ученые надеются, что этот подход станет основой для создания новых препаратов, способных улучшить иммунотерапию не только рака, но и других сложных заболеваний.

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Источник: SciTechDaily

інновації, Лечение рака, Медицина, Наукові дослідження
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