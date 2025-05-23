Сгибается, но не ломается: создана батарея для кардиостимуляторов и других устройств

Команда исследователей из Линчепингского университета в Швеции разработала эластичную батарею, которая может кардинально изменить будущее носимых устройств, медицинских имплантов и мягкой робототехники.

Уникальная батарея способна сгибаться, растягиваться и сохранять до 90% своей емкости даже после длительных деформаций.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances .

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Инновационный аккумулятор

По текстуре новый тип аккумулятора напоминает зубную пасту. Чтобы создать инновационный материал, ученые использовали проводящие полимеры, лигнин (побочный продукт производства бумаги), нанографит и серебряные нанопровода.

Благодаря такому составу он легко растягивается без потери работоспособности. Батарею можно перезаряжать более 500 раз.

Несмотря на то, что напряжение пока составляет лишь 0,9 В, исследователи стремятся усовершенствовать батарею, чтобы повысить уровень ее мощности.

Гибкость, выдерживающая огромные нагрузки

Сначала разработчики планировали применять устройство только в медицине, например, для инсулиновых помп, слуховых аппаратов, кардиостимуляторов и тому подобное.

Однако испытания показали, что он прекрасно подстраивается под форму тела человека или робота, не ограничивая никаких движений.

— Благодаря такой батарее дизайн электроники больше не ограничивается формой и жесткостью источника питания. Ее можно напечатать на 3D-принтере, — отметил автор исследования Айман Рахманудин.

Хотя устройство еще не готово для выхода на массовый рынок, исследователи активно изучают его потенциал.

Они акцентируют внимание на необходимости оценки безопасности при контакте с человеческим телом.

Источник: Live Sciеnce

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