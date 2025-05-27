Дети могут унаследовать ген ожирения от отца — исследование

Новое исследование показало, что мальчики, которые набирают избыточный вес в раннем подростковом возрасте, рискуют передать ген ожирения будущим детям.

Результаты работы ученых университетов Саутгемптона и Бергена были опубликованы в журнале Nature Communications Biology.

Влияние ожирения: родители и потомки

Исследовав данные 339 человек в возрасте от 7 до 51 года, ученые обнаружили интересную закономерность: изменения в генах, связанных с накоплением жира, могут передаваться по наследству.

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По мнению ученых, если один из родителей страдает от избыточного веса, вероятность того, что их дети также будут иметь проблемы, значительно возрастает.

Это связано с определенными генами, которые могут влиять на метаболизм, аппетит и способность организма сжигать калории.

Причем это важно именно в период полового созревания, когда формируются пищевые привычки.

Последствия ожирения

Ожирение в детском возрасте может привести к ряду серьезных проблем со здоровьем. Ведь дети с избыточным весом имеют более высокий риск развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Кроме того, ожирение является основным фактором риска сахарного диабета II типа, астмы, низкой самооценки и депрессии.

Поэтому ожирение можно унаследовать от родителей. Поэтому эксперты рекомендуют изменить свои пищевые привычки и уделить внимание физической активности, чтобы снизить риски для следующих поколений.

Источник: Medical news

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