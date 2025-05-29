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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
3 мин.

США расторгли контракт на разработку вакцины против птичьего гриппа: детали

вакцина від пташиного грипу
Фото: Getty Images

США расторгли контракт с Moderna на $590 млн, связанный с разработкой вакцины против птичьего гриппа.

Предварительные договоренности

Администрация президента США Дональда Трампа недавно объявила об отмене контракта на $590 млн с биотехнологической компанией Moderna.

Это решение стало очередным шагом в борьбе с вакцинацией, инициированным министром здравоохранения Робертом Ф. Кеннеди-младшим.

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Соглашение, подписанное 17 января, то есть за три дня до вступления Трампа в должность, предусматривало разработку мРНК-вакцины против штамма гриппа H5N1, который распространяется среди птиц и крупного рогатого скота.

Первые результаты клинического испытания, в котором участвовали 300 человек, подтвердили безопасность и иммунный ответ новой вакцины.

– Хотя прекращение финансирования добавляет неопределенности, мы удовлетворены устойчивым иммунным ответом и профилем безопасности, которые наблюдали в этом промежуточном анализе исследования нашей вакцины против птичьего гриппа, – отметил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

В чем опасность вируса

Несмотря на то, что окончательно не было установлено, что вирус H5N1 передается от человека к человеку, количество случаев птичьего гриппа, циркулирующего по территории США, вызывает беспокойство.

Ведь вместе с другими штатами он способен мутировать в более заразную форму и спровоцировать эпидемию.

В прошлом году из-за вспышки птичьего гриппа в Соединенных Штатах заболело 67 человек, а в начале января 2025 года зафиксировали смертельный случай, умер пожилой мужчина в Луизиане.

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Источник: MedicalXpress
Вакцинация, Дональд Трамп, Пташиний грип, США
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