В США больше не будут рекомендовать прививки против Covid-19 детям и беременным

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший перевернул десятилетия стандартного протокола, объявив, что вакцина против Covid-19 будет исключена из графика иммунизации здоровых детей.

— Вакцина против Covid-19 больше не будет рекомендована здоровым детям и здоровым беременным женщинам, что положит конец политике эпохи пандемии, направленной на защиту всех американцев от коронавируса, — говорится в сообщении.

Позиция министра

Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что Центры по контролю и профилактике заболеваний откажутся от многолетнего руководства, согласно которому вакцину следует предлагать детям в возрасте от 6 месяцев и старше.

Он также отозвал дополнительную рекомендацию по иммунизации беременных женщин, призванную защитить матерей и младенцев, которые могут подвергаться более высокому риску тяжелого заболевания.

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— Я рад объявить, что с сегодняшнего дня вакцина против Covid-19 для здоровых детей и здоровых беременных женщин исключена из рекомендованного CDC графика иммунизации, — сказал Кеннеди.

Мнение экспертов

Некоторые эксперты в области общественного здравоохранения немедленно осудили это решение, указав, что риск тяжелого заболевания и госпитализации среди младенцев сопоставим с риском среди взрослых в возрасте 65 лет и старше.

Другие резко осудили решение прекратить рекомендовать прививки беременным женщинам, которые подвергаются высокому риску тяжелого заболевания и осложнений от Covid-19.

Дениз Джеймисон, которая входит в комитет по иммунизации Американского колледжа акушеров и гинекологов и является консультантом CDC по вакцинам, отметила, что беременные женщины подвергаются более высокому риску госпитализации, в том числе в отделение интенсивной терапии, и смерти.

По данным CDC, заражение Covid-19 во время беременности также связано с рядом неблагоприятных исходов беременности, включая преэклампсию, преждевременные роды и мертворождение, особенно среди женщин с тяжелым течением заболевания.

— Поскольку Covid-19 все еще циркулирует, беременные женщины и их дети, которые родились слишком маленькими, чтобы их можно было вакцинировать, будут подвергаться риску заражения и серьезных осложнений, — сказал Джеймисон.

Медик добавила, что она разочарована тем, что беременным женщинам, желающим защитить себя, больше не будет предоставлена ​​такая возможность.

По данным CDC, с прошлой осени обновленную вакцину против Covid-19 получили около 13% детей и чуть более 14% беременных женщин.

Источник : NYT

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