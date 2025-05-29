”Закон о праве на смерть”: парламент Франции проголосовал за легализацию эвтаназии

Парламент Франции проголосовал за законопроект о легализации эвтаназии, что позволит лицам, осуществляющим уход за больными, помогать пациентам заканчивать жизнь в условиях, которые, по словам активистов, по-прежнему остаются одними из самых строгих в Европе.

— Законопроект принят в первом чтении 305 голосами против 199. Также единогласно поддержан менее спорный закон, устанавливающий право на паллиативную помощь в специализированных учреждениях для людей в конце жизни, — говорится в сообщении.

Оба голосования являются началом длительного парламентского процесса, в ходе которого законопроекты должны будут быть переданы в Сенат (Верхнюю палату), а затем обратно в нижнюю палату (Национальную ассамблею) для второго чтения, а это значит, что они вряд ли станут законами до следующего года.

Условия для эвтаназии

Законопроект позволит медикам решать, имеет ли пациент право получить доступ к смертельному веществу, если он выразил такое желание.

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Пациенты должны соответствовать ряду строгих условий: они должны быть старше 18 лет, иметь французское гражданство или вид на жительство и страдать серьезным и неизлечимым, опасным для жизни, прогрессирующим или смертельным заболеванием, которое является необратимым.

Заболевание должно вызывать постоянные, невыносимые физические или психологические страдания, которые невозможно устранить с помощью медицинского лечения, а пациент должен быть способен свободно и осознанно выражать свое желание покончить жизнь самоубийством.

Как в других странах

Опросы общественного мнения показывают, что большинство французов поддерживают ассистированную смерть, но Франция была медленнее многих европейских соседей в ее легализации.

Активная эвтаназия, когда лицо, осуществляющее уход, вызывает смерть по просьбе пациента, и ассистированное самоубийство, когда врачи предоставляют пациенту возможность самостоятельно покончить с собой, легализованы в Нидерландах и Бельгии с 2002 года.

В 2009 году Люксембург также декриминализировал активную эвтаназию и помощь при смерти. Активная эвтаназия в Швейцарии запрещена законом, но помощь при смерти была разрешена с 1940-х годов.

Австрия легализовала эвтаназию и медицинскую помощь при смерти в 2022 году, а Испания приняла закон в 2021 году, разрешающий эвтаназию и медицинскую помощь при смерти для людей с серьезными и неизлечимыми заболеваниями.

Португалия декриминализировала эвтаназию в 2023 году, но эта мера еще не вступила в силу, поскольку некоторые статьи были отклонены Конституционным судом.

В Великобритании депутаты парламента в ходе первого голосования в ноябре прошлого года одобрили легализацию ассистированной смерти в Англии и Уэльсе для взрослых с неизлечимыми заболеваниями, ожидаемая продолжительность жизни которых составляет менее шести месяцев и которые могут самостоятельно принять вещество, вызывающее их смерть.

Источник : The Guardian

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