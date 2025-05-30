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3 мин.

Во Львове новорожденной сделали уникальную операцию с помощью робота Da Vinci

операція за допомогою робота Да Вінчі

Специалисты детской больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова впервые в Украине провели жизнеспасающую операцию Касаи новорожденной девочке. Львовские хирурги сформировали младенцу желчевыводящие пути с помощью робота Da Vinci.

Об этом сотрудники ПМО рассказали на своей странице в Facebook.

История болезни

— Без этого вмешательства Оксанка из Ивано-Франковской области могла не дожить и до года, — говорится в сообщении.

Через несколько дней после рождения малышки родители заметили у нее пожелтение тела и склер глаз. Тогда и обратились за медицинской помощью. Диагноз, установленный врачами, выбил родителям землю из-под ног.

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Диагноз

У Оксанки обнаружили атрезию желчевыводящих путей — когда из-за анатомического дефекта желчь из печени не выводится и сначала патология приводит к гибели органа, а затем — и самого ребенка.

Спасти младенца могла только срочная операция, которую разработал японский хирург Морио Касаи, которая выполняется до трехмесячного возраста.

Операция

За спасением родители Оксанки поехали во Львов, в детскую больницу Святого Николая. Ведь здесь работает единственный в западных областях Украины Центр холестатических заболеваний.

6 мая Оксану прооперировали с помощью роботически ассистированной системы Da Vinci Si. Именно так операцию Касаи выполняют в Японии, США и Южной Корее. Львовские детские хирурги сформируют у новорожденного новый канал для оттока желчи. И благодаря работе сделали это без кровопотери.

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Источник: Перше медичне об’єднання Львова

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