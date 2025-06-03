Снова почувствовал руку: во Львове военному провели ювелирную пересадку нерва

Ортопеды-травматологи Национального реабилитационного центра UNBROKEN во Львове провели сложную реконструктивную операцию: военнослужащему пересадили нерв, чтобы он снова мог почувствовать свою руку.

— Командир отделения Третьей штурмовой Анатолий Завицкий получил тяжелое ранение руки и полностью утратил ее функцию. Обломок перебил не только кость, но и лучевой нерв, — говорится в сообщении.

История ранения

39-летний Анатолий родом из Львовской области. Впервые присоединился к ВСУ еще в самом начале этой войны – в 2014-м. Ранение получил в октябре прошлого года в Луганской области.

— Мы были на позиции. Нас начали атаковать дроны. Один из них сбросил боеприпас прямо в нашу точку. Из четырех человек ранило только меня. Обломки вырвали кусок левой руки. Боль была невыносима, но сознание я не потерял, — рассказывает воин.

Уберечь руку

Тяжелораненого бойца эвакуировали в госпиталь. Местные медики стабилизировали состояние штурмовика и спасли его конечность от ампутации. Далее эвакуационным поездом Анатолия доставили во Львов, в центр UNBROKEN.

Сейчас смотрят

По словам медиков, ситуация была сложная, поскольку осколок полностью прервал лучевой нерв, отвечающий за функцию кисти. Рука не двигалась и не поднималась.

— Чтобы восстановить конечность, мы решили провести сложное микрохирургическое вмешательство по реконструкции лучевого нерва. Наша команда уже выполнила пять таких операций и их результаты отличные, — говорит ортопед-травматолог Владимир Романишин.

Операция

Во время вмешательства хирурги определили место, где осколок перебил кость вместе с лучевым нервом. Для компенсации этого дефекта в качестве трансплантата ортопеды-травматологи использовали нерв из голени пациента. Это вмешательство, требующее от хирургов ювелирной точности. Ведь сам нерв фиксируют нитью, которая тоньше человеческого волоса.

Несмотря на сложность, операция прошла хорошо. Уже через несколько дней после вмешательства Анатолий почувствовал затекание в кисти. А это значит, что пересадка выполнена удачно.

Реабилитация после реконструкции лучевого нерва является одной из самых продолжительных. Так что у защитника впереди месяцы занятий с физическими и эрготерапевтами. А конечный результат операции можно будет оценить только через полгода.

Источник: Львовский горсовет

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.