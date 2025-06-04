Болезнь Альцгеймера поражает не только мозг, но и весь организм — ученые

Новое исследование американских ученых показало, что болезнь Альцгеймера поражает не только мозг, но и весь организм.

Как болезнь влияет на зрение, обоняние, слух, обмен веществ

Исследуя плодовых мушек, команда ученых создала Атлас клеток.

Таким образом удалось выяснить, что токсичные белки, связанные с болезнью Альцгеймера (Aβ42 и тау-белок), разрушают не только нейроны, но и влияют на зрение, обоняние, слух, обмен веществ и даже репродуктивную функцию.

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Поэтому потеря обоняния может быть не только симптомом коронавируса, но и первым звоночком болезни Альцгеймера.

Кроме того, тау-белок не только поражает мозг, но и запускает процессы, подобные старению: изменяет обмен жиров и нарушает работу внутренних органов. Это дает основания говорить об Альцгеймере как о системном заболевании.

Это исследование разрушает традиционное представление о болезни, которую ранее связывали исключительно с мозгом.

Клеточный атлас поможет ученым изучать изменения, происходящие в организме.

И возможно в дальнейшем это позволит открыть новые методы диагностики и создать комплексные стратегии лечения.

Источник: SciTechDaily

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