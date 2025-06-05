Ученые объяснили причины крупнейших вспышек дифтерии в Европе
С 2022 года Западная Европа столкнулась с крупнейшим всплеском дифтерии за последние 70 лет, который преимущественно поражает мигрантов и бездомных.
Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Medicine.
Тихая угроза: почему дифтерия продолжает циркулировать в Западной Европе
По данным исследователей, с 2022 года в Европе зарегистрировано не менее 536 случаев дифтерии, из которых 123 – в 2023 году (в Австрии, Франции, Германии, Нидерландах, Великобритании и Швейцарии), а также несколько случаев в 2025-м – в Германии.
Основным источником заражения ученые считают не страны происхождения мигрантов (такие, как Афганистан и Сирия), а условия пребывания во время путешествий в Европу или в центрах приема беженцев.
Согласно анализу образцов пациентов из 10 стран, 98% заболевших – молодые мужчины, большинство из которых недавно мигрировали из Афганистана и Сирии.
Европейские ученые указывают на генетическое сходство штаммов, обнаруженных в разных странах, что свидетельствует о общем источнике заражения.
– Это исследование показывает, насколько важно иметь прививки против дифтерии, это ключ к предотвращению подобных эпидемий в будущем, – отметила Изабель Парен дю Шатле.
Исследователи призывают усилить международное сотрудничество для расширения доступа к вакцинам и антибиотикам.
Напомним, что дифтерия — это опасная бактериальная инфекция, у невакцинированных лиц она может вызывать серьезные последствия, а в 30% случаев даже приводить к смерти.