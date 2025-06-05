Правительство усовершенствовало механизм эвакуации раненых военных: детали

Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которое совершенствует механизм прицельной медицинской эвакуации военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания в результате вооруженной агрессии РФ.

Без лишних остановок

Благодаря усовершенствованному механизму военных будут транспортировать сразу в медицинские учреждения, которые имеют необходимые ресурсы и профильных специалистов для оказания медицинской помощи.

Ранее такой подход использовали только отдельные подразделения, теперь он распространен на всю систему.

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Прицельная эвакуация будет применяться, в частности, в случае тяжелых черепно-мозговых травм, ранений внутренних органов, переломов, ожогов, поражений сосудов и других критических состояний, когда промедление или многоэтапная транспортировка может стоить жизни или привести к инвалидности.

Пациентов будут направлять в надкластерные и кластерные больницы способной сети, государственные медучреждения с договорами с НСЗУ и, по согласованию, — частные медицинские учреждения.

Все больницы, задействованные в системе, будут проходить мониторинг на наличие свободных коек, что позволит избежать перегрузки и обеспечить оптимальный маршрут эвакуации.

Процесс будет координировать научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МОЗ Украины.

Учреждение будет определять больницы, организовывать логистику и взаимодействие с областными центрами экстренной помощи.

Решение о прицельной эвакуации принимается еще на догоспитальном этапе — военные медики оценивают состояние раненого и, вместе с координатором медподразделения, определяют целесообразность немедленной транспортировки.

Этот шаг формирует единую, скоординированную и спасительную систему, которая обеспечивает переход от места ранения к специализированной помощи — максимально быстро и эффективно.

Фото: Минздрав

Источник : Минздрав

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