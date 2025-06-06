В Умани массовая вспышка острой кишечной инфекции: стали известны подробности

По состоянию на 5 июня Уманскую центральную городскую больницу госпитализированы семеро человек с признаками острой кишечной инфекции. В настоящее время все они получают необходимую медицинскую помощь.

Об этом на своем сайте сообщили сотрудники Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней.

— Все заболевшие – дети от 4 до 7 лет, учащиеся и воспитанники Уманской начальной школы №1, — говорится в сообщении.

Проводится эпидрасследование

Специалисты Центра организовали проведение эпидрасследование, чтобы выяснить причины возникновения вспышки. В очаге группового заболевания проведена заключительная дезинфекция, осуществляются другие необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.

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О результатах будет сообщено дополнительно.

Как не заболеть ОКИ

Острые кишечные инфекции (ОКИ) — одни из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, которые активизируются в теплое время и могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей.

В качестве мер профилактики инфекции в Центре советуют:

в сегда мыть руки перед употреблением и приготовлением пищи, после пребывания в местах массового скопления людей, после посещения туалета;

н е прикаса ться к лицу немытыми руками;

т щательно мыть чистой водой овощи и фрукты перед употреблением;

н е употребля ть продукты, хранившиеся с нарушением условий хранения;

н е пренебрега ть термической обработкой продуктов из мяса и рыбы и т.д;

у потребля ть воду гарантированного качества.

При первых признаках заболевания следует сразу же обращаться к врачу.

Источник: Черкасский ОЦКПБ

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