В Умани массовая вспышка острой кишечной инфекции: стали известны подробности
По состоянию на 5 июня Уманскую центральную городскую больницу госпитализированы семеро человек с признаками острой кишечной инфекции. В настоящее время все они получают необходимую медицинскую помощь.
Об этом на своем сайте сообщили сотрудники Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней.
— Все заболевшие – дети от 4 до 7 лет, учащиеся и воспитанники Уманской начальной школы №1, — говорится в сообщении.
Проводится эпидрасследование
Специалисты Центра организовали проведение эпидрасследование, чтобы выяснить причины возникновения вспышки. В очаге группового заболевания проведена заключительная дезинфекция, осуществляются другие необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.
О результатах будет сообщено дополнительно.
Как не заболеть ОКИ
Острые кишечные инфекции (ОКИ) — одни из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, которые активизируются в теплое время и могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей.
В качестве мер профилактики инфекции в Центре советуют:
- всегда мыть руки перед употреблением и приготовлением пищи, после пребывания в местах массового скопления людей, после посещения туалета;
- не прикасаться к лицу немытыми руками;
- тщательно мыть чистой водой овощи и фрукты перед употреблением;
- не употреблять продукты, хранившиеся с нарушением условий хранения;
- не пренебрегать термической обработкой продуктов из мяса и рыбы и т.д;
- употреблять воду гарантированного качества.
При первых признаках заболевания следует сразу же обращаться к врачу.
Источник: Черкасский ОЦКПБ