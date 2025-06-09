Почему люди переедают: результаты нового генетического исследования
Ученые США выяснили, почему некоторые люди не могут контролировать аппетит, а потому переедают.
Оказывается, “виноват” ген Gpr45, от которого зависит пищевое поведение.
Ожирение и генетика
Традиционно считалось, что избыточный вес является следствием неправильного питания и недостаточной физической активности.
Однако новые данные свидетельствуют о том, что генетические факторы играют не менее важную роль в формировании пищевого поведения.
Исследование показало, что ген Gpr45 влияет на первичные реснички — крошечные структуры на нейронах гипоталамуса, которые отвечают за контроль аппетита.
Этот ген активирует белок Gαs, который, в свою очередь, запускает работу рецептора MC4R — ключевого регулятора чувства сытости.
Выявление этого механизма позволяет лучше понять, как именно генетические факторы могут влиять на наш аппетит и пищевые привычки.
Ученые считают, что дальнейшее исследование гена Gpr45 может привести к разработке новых стратегий лечения ожирения.
Например, создание лекарственных средств, которые бы модулировали активность этого гена, может помочь контролировать аппетит и снижать риск избыточного веса.
Это открытие также подчеркивает важность индивидуального подхода к лечению ожирения пациентов.
Кроме того, результаты этого исследования распространяются на другие области медицины, такие как эндокринология и неврология.
Таким образом, обнаружение гена Gpr45 может стать важным шагом в понимании сложных механизмов, регулирующих аппетит и пищевое поведение.
Для миллионов людей во всем мире ожирение является серьезной проблемой, поскольку оно связано с многочисленными заболеваниями, в частности с развитием сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
Источник: Science Adviser