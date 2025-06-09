Почему люди переедают: результаты нового генетического исследования

Ученые США выяснили, почему некоторые люди не могут контролировать аппетит, а потому переедают.

Оказывается, “виноват” ген Gpr45, от которого зависит пищевое поведение.

Ожирение и генетика

Традиционно считалось, что избыточный вес является следствием неправильного питания и недостаточной физической активности.

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Однако новые данные свидетельствуют о том, что генетические факторы играют не менее важную роль в формировании пищевого поведения.

Исследование показало, что ген Gpr45 влияет на первичные реснички — крошечные структуры на нейронах гипоталамуса, которые отвечают за контроль аппетита.

Этот ген активирует белок Gαs, который, в свою очередь, запускает работу рецептора MC4R — ключевого регулятора чувства сытости.

Выявление этого механизма позволяет лучше понять, как именно генетические факторы могут влиять на наш аппетит и пищевые привычки.

Ученые считают, что дальнейшее исследование гена Gpr45 может привести к разработке новых стратегий лечения ожирения.

Например, создание лекарственных средств, которые бы модулировали активность этого гена, может помочь контролировать аппетит и снижать риск избыточного веса.

Это открытие также подчеркивает важность индивидуального подхода к лечению ожирения пациентов.

Кроме того, результаты этого исследования распространяются на другие области медицины, такие как эндокринология и неврология.

Таким образом, обнаружение гена Gpr45 может стать важным шагом в понимании сложных механизмов, регулирующих аппетит и пищевое поведение.

Для миллионов людей во всем мире ожирение является серьезной проблемой, поскольку оно связано с многочисленными заболеваниями, в частности с развитием сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Источник: Science Adviser

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