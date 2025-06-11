Распространенные психические расстройства имеют схожие гены — исследование

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Cell, показало, что восемь различных психических расстройств имеют общие гены.

От аутизма до шизофрении

Ранее считалось, что каждое расстройство, такое как аутизм, шизофрения, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и даже депрессия, имеет свою причину.

Но команда исследователей нашла 109 общих генов, которые «ломаются» по-разному, но влияют сразу на несколько психических состояний.

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Ученые проанализировали тысячи «ошибок» в общих генах и поместили их в клетки, которые затем превращаются в нейроны нашего мозга.

Именно так они узнали, что 683 генетических варианта активно влияют на разные части мозга и взаимодействуют со многими другими белками.

— Белки, которые производятся этими генами, как будто густо сплетены между собой. И если в одном из них есть сбой, он может распространиться по всей сети, влияя на различные мозговые функции, — объясняют ученые.

Это открытие дает огромную надежду для людей, страдающих психическими расстройствами.

— Если мы сможем понять генетическую основу плейотропии, это позволит разработать новые методы лечения, направленные на общие генетические факторы, — отмечает профессор Вон.

Разработка единой терапии для нескольких состояний может кардинально изменить подход к психическому здоровью и помочь миллионам людей.

Источник : ScienceAlert

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