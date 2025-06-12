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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
3 мин.

Скрытый риск: ученые обнаружили связь между натрием и болезнями сердца

діагностика Альцгеймера за аналізом крові
Фото: Pexels

Израильские ученые обнаружили связь между “нормальным” уровнем натрия и развитием гипертонии и сердечной недостаточности.

Результаты исследования были опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии.

Соль, вода и анализ крови

Считается, что уровень натрия 135–146 ммоль/л является нормальным. Однако исследование, проведенное учеными университета Бар-Илан с участием более 400 тыс. взрослых, сдававших кровь, опровергает традиционное мнение.

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Проанализировав данные, ученые установили, что даже если уровень натрия находится на верхней границе нормы (140–142 ммоль/л), это может повысить риск гипертонии, а показатель выше 143 ммоль/л уже способен спровоцировать не только гипертонию, но и сердечную недостаточность.

Скрытый риск

Когда мы говорим о натрии, мы, по сути, говорим о соли (точнее, о хлориде натрия, из которого она состоит).

Большинство из нас потребляет ежедневно слишком много соли, часто даже не зная об этом. Она скрывается не только в чипсах, но и в хлебе, колбасах, сырах, соусах и многих готовых блюдах.

Что делать? Ученые предлагают уменьшить потребление соли и увеличить количество воды.

Это самый простой и доступный способ помочь своему организму справиться с натрием. Вода поможет почкам работать эффективнее и выводить избыток соли.

Кроме того, попробуйте добавлять меньше соли во время приготовления, а также обращайте внимание на количество соли в готовых продуктах (смотрите на этикетки).

— Простой анализ крови может показать, нужны ли вам такие изменения, — отмечают исследователи.

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Источник: SciTechDaily

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