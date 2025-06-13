Ученые из Института Вейцмана (Израиль) сделали неожиданное открытие: каждый человек имеет уникальную дыхательную подпись, по которой его можно идентифицировать с точностью почти 97%.

Дыхание как зеркало работы мозга

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что стиль дыхания зависит от работы мозга.

Нейробиолог Ноам Собель и его команда провели эксперимент, в котором 100 участников носили в течение суток специальное сенсорное устройство.

Сейчас смотрят

Оказалось, что даже во время сна, занятий спортом или учебы каждый человек дышит по-своему. И этот рисунок настолько уникален, что его можно использовать как паспорт.

— Мы ошибались, считая, что различить участников будет очень трудно. На самом деле каждое дыхание, как отпечаток пальца на ладони, — говорит автор исследования.

Дыхание и психика

Самое интересное, что стиль дыхания четко связан с психоэмоциональным состоянием. Например, люди с высоким уровнем тревожности делали короткие вдохи.

— Мы привыкли думать, что эмоции влияют на дыхание. Но, возможно, все наоборот — через дыхание можно изменить свое настроение, — отмечают исследователи.

Сейчас устройство имеет определенные недостатки. Однако команда уже разрабатывает более удобную версию, пригодную для ежедневного использования.

Так что контролируя дыхание, можно избавиться от многих проблем без каких-либо таблеток.

Источник: Neuroscience News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.